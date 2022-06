B&You Flash : trois forfaits pas chers dont un abonnement 80Go à seulement 8.99€

En réponse à la vente privée Free Mobile, Bouygues Telecom lance une offre flash à durée limitée. Ce sont trois forfaits pas chers qui sont mis en avant dans le cadre de cette opération dont un abonnement de téléphone avec 80Go à 8.99€ par mois et pas seulement la première année. Ces trois formules avec 5Go, 80Go ou encore160Go pour les plus connectés sont disponibles jusqu'au 10 juin. Découvrez sans plus tarder ces bonnes affaires dans la suite de cet article !

B&You Flash en réponse la vente privée Free Mobile

Pour contrer la toute nouvelle vente privée Free Mobile, Bouygues Telecom lance une nouvelle opération B&You Flash avec trois forfaits mobiles à prix cassés dont un abonnement avec 80Go au prix canon de 8.99€ par mois et pas que la première année. Ces trois bons plans sans engagement de durée avec 5Go, 80Go ou encore 160Go sont valables dans le cadre d'une nouvelle ouverture. Cestrois forfaits pas chers sont proposés jusqu'au 10 juin inclus.

Le forfait mobile 80Go à 8.99€ par mois sans condition de durée

La série spéciale 80Go à 8,99€ par mois et pas seulement la première année vous offre une jolie enveloppe Web de 80Go en France et 15Go lors de vos déplacements au sein de l'Europe et des DOM. Vous pourrez également avec ce forfait sans engagement appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'UE.

Si vous pensez avoir besoin de plus de 80Go par mois, l'opérateur Bouygues Telecom propose une autre série limitée avec 160Go au prix fixe de 13.99€ par mois. Vous pourrez ainsi naviguer sans compter en France avec les 200Go offerts chaque mois. Pour vos usages en Europe et DOM, 20Go sont mis à disposition. Les appels, SMS/MMS sont aussi en illimité dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'UE.

Le mini forfait B&You 5Go à 4.99€

Vous consommez peu d'internet chaque mois ? Bouygues Telecom vous propose un mini abonnement à 4.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Ce forfait de téléphone inclut 5 Go de data en France ainsi que depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez aussi apppeler et échanger des SMS et MMS à volonté en France, en Europe et DOM.