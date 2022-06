Realme GT 2 Master Explorer Edition, premier à intégrer le Snapdragon 8+ Gen 1 va bientôt débarquer

Depuis l’annonce de la disponibilité de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pensée pour les mobiles haut de gamme, plusieurs fabricants ont décidé de l’intégrer sur leurs flagships à l’image de realme qui doit prochainement annoncer l'arrivée sur le marché du realme GT 2 Master Explorer Edition qui en sera donc doté.

Selon plusieurs rapports sérieux, la marque realme s’apprête à lancer un nouveau smartphone qui vient se positionner sur le haut de la gamme. Il s’agit du realme GT 2 Master Explorer Edition, une version dérivée du realme GT 2, à l’image de la première édition avec les realme GT et realme GT Master Explorer Edition. Il a effectivement été repéré dans les listes de résultats de l’outil de mesure de performances Antutu et mis en lumière le fait qu’il soit équipé de la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 considérée comme la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android. Cela a été confirmé quelques jours plus tard sur Twitter par Sky Li qui n’est autre que le fondateur et CEO de la marque realme.

Quelles autres caractéristiques pour le realme GT 2 Master Explorer Edition ?

Les autres caractéristiques pressenties pour le realme GT 2 Master Explorer Edition sont un écran AMOLED FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo de 50 mégapixels comme objectif principal installé à l’arrière. Il se murmure également que l’appareil pourrait contenir une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts ou de 4800 mAh pouvant se charger à 150 watts, comme le realme GT Neo 3. Plusieurs détails restent donc encore inconnus avant une potentielle présentation qui ne devrait plus tarder si on en croit les différentes sources.

En examinant les listes des dispositifs certifiés, certains analystes ont relevé que realme avait fait passer un chargeur de 100 watts parmi ses produits. Celui-ci pourrait effectivement servir à recharger le mobile en question mais il pourrait également être utilisé avec d’autres modèles à venir, voire être vendu, l’un n’empêchant pas l’autre, au détail pour les personnes qui auraient besoin d’une telle puissance pour leur smartphone, si toutefois, ceux-ci pouvaient la supporter.