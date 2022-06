Free Mobile : une nouvelle série limitée 90Go à 9.99€ par mois

La nouvelle série limitée Free Mobile est lancée ! Jusqu'au 14 juin, le quatrième opérateur vous offre une généreuse enveloppe Web de 90Go pour seulement 9.99€ par mois. Ce forfait mobile sans engagement de durée est en promotion pour une période de 12 mois. On décrypte pour vous cette nouvelle bonne affaire signée Free !

Nouvelle Série Limitée Free Mobile : 90 Go à 9,99 €/mois

jusqu'au 14 juin inclus, l'opérateur Free Mobile propose une nouvelle série limitée à prix cassés pendant un an. Si vous vous laissez tenter par ce forfait Free, vous profiterez d'une généreuse enveloppe Web de 90Go pour seulement 9.99€ par mois la première année. Au bout d'un an, ce forfait pas cher migre automatiquement sur le forfait illimité Free à 19.99€ par mois.

En craquant pour cette Série Limitée Free Mobile, vous disposerez :

90Go d'Internet en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + 8Go en Europe et DOM

en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + 8Go en Europe et DOM Free WiFi illimité en France

illimité en France Appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte)

vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) MMS à volonté vers la Métropole depuis la France

vers la Métropole depuis la France Appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM

depuis l'Europe et les DOM Accès premium inclus à l’appli Free Ligue 1

Le maxi forfait Free au bout d'un an

La Série Limitée Free Mobile 90Go bascule automatiquement au bout d'un an sur le forfait XXL de Free à 19.99€ par mois. Celui-ci comprend une maxi enveloppe Web de 210 Go de 4G/5G en France ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Depuis l'étranger et ce dans plus de 70 destinations, 25Go de data sont alloués. Vous pourrez également communiquer et échanger des SMS et MMS sans limite depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud... Enfin, ce forfait Free 5G comprend un accès premium à l'application Free Ligue 1.