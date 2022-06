Un Google Pixel 6a déjà proposé sur Internet alors qu’il n’est même pas encore officiellement en vente

Lors de son événement Google I/O, le géant américain a officiellement annoncé la commercialisation de son nouveau smartphone, le Pixel 6a. Il doit être proposé à la vente d’ici à la fin du mois de juillet mais un exemplaire a déjà été proposé sur Facebook Marketplace avant d’être supprimé.

Après plusieurs mois de doute, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google vont recevoir un nouveau membre dans la gamme puisque la marque américaine a décidé de produire un Pixel 6a. Celui-ci a été officialisé lors du rassemblement Google I/O où ses caractéristiques techniques mais aussi son design ont été révélés. Décliné en trois coloris, vert, gris ou charbon, il vient donc étoffer la série des Pixel 6 avec un prix de 459 € ce qui devrait intéresser un public large à la recherche d’un smartphone qui a du répondant et qui est capable de faire de très belles photos, le traitement d’image proposé au sein des smartphones Pixel étant l’un des meilleurs du marché. Le Pixel 6a est attendu à la vente à partir du 28 juillet. Or, une personne a, semble-t-il, pu s’en procurer un modèle et a posté une annonce pour le vendre sur la plateforme Facebook Marketplace.

Des unités déjà disponibles ?

Il semblerait que des unités du Pixel 6a de Google soient déjà disponibles en Malaisie. Un internaute a ainsi publié une vidéo montrant un déballage de l’appareil avant de le proposer à la vente sur la plateforme Marketplace de Facebook à un prix proche de celui annoncé par le fabricant. L’annonce a rapidement été supprimée mais elle a tout de même permis de vérifier qu’il s’agit bien d’un Pixel 6a et dont le design a bien été confirmé. L’appareil en question n’est pas un prototype mais bien un produit fini qui est censé être commercialisé d’ici plusieurs semaines.

Rappelons que le Google Pixel 6a est plus compact que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro embarquant la même puce Tensor ce qui en fait l’un des mobiles les plus puissants de son segment de marché utilisant un écran AMOLED de 6,1 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de seulement 60 Hz (90Hz pour l’écran du Pixel 6 et 120 Hz pour celui du Pixel 6 Pro) avec une large connectivité, une batterie de 4400 mAh supportant la charge à seulement 18 watts et disposant de deux capteurs photo de 12,1 et 12 mégapixels à l’arrière.

