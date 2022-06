Le Samsung Galaxy Z Filp3 résiste à plus de 418 000 ouvertures et fermetures, il a été éprouvé

Officiellement, lors de la sortie du smartphone Samsung Galaxy Z Flip3, le fabricant annonçait qu’il pouvait résister à au moins 200 000 manipulations d’ouverture et de fermeture. Un internaute l’a testé et réussi à faire plus de 418 000 pliages. La preuve en vidéo.

La conception de smartphones pliants n’est pas une mince affaire. En effet, le fait de plier une dalle OLED peut la fragiliser au bout d’un certain nombre de manipulations et ainsi se marquer définitivement rendant l’expérience visuelle beaucoup moins intéressante dans ce cas. Lorsqu’il est sorti, Samsung annonçait que le Galaxy Z Flip3 était capable de supporter au moins 200 000 manipulations ce qui représente 5 ans d’utilisations si on ouvre et qu’on ferme l’appareil 100 fois par jour. Cela laisse de quoi voir venir. Toutefois, un YouTuber polonais a souhaité vérifier les dires du géant sud-coréen en réalisant un test de manipulations.

Le test de pliage

Le test a duré 5 jours et il a fallu que plusieurs personnes se relaient pour manipuler le smartphone en l’ouvrant et le fermant. Le résultat est que le smartphone a réussi à atteindre 418 500 pliages consécutifs avant de refuser de rester totalement fermé ou totalement ouvert. Le smartphone a également subi des tests de chutes. La charnière a montré des signes de faiblesse à partir de 352 000 plis ne se fermant plus vraiment correctement. Notez aussi que du sable et d’autres débris ont été introduits au milieu de l’appareil pour rendre l’exercice entre plus difficile.

Globalement, cela montre que Samsung a finalement sous-estimé la durabilité de son smartphone à clapet mais cela vaut mieux dans ce sens plutôt que d’avoir affirmé un nombre de manipulations trop important. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un test scientifiquement établi compte tenu de la saleté et du sable ajouté cela permet tout de même aux possesseurs et potentiels futurs acheteurs de ce produit ou plus globalement de ce type d’article d’être rassuré puisque le mobile est bien pliable pour un bon moment avant de ne plus être utilisable.