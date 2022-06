Smartphone gaming ultime, un Red Magic 7S Pro en préparation avec un Snapdragon 8+ Gen 1 et une caméra sous écran de troisième génération

Nubia propose actuellement un smartphone gaming extrêmement performant, le Red Magic 7 Pro mais un mobile encore plus puissant est en train d’être développé pour être très prochainement commercialisé embarquant une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mais aussi un chipset dédié aux jeux, Red Core 1, le tout avec un nouveau système de refroidissement et une caméra sous l’écran.

Spécialisée dans la conception de smartphones gaming, la marque Nubia, filiale de ZTE ne fait aucun compromis sur le design et la puissance, deux éléments essentiels pour les joueurs sans oublier l’ergonomie en proposant des gâchettes sensitives afin d’optimiser l’expérience de jeu. Avec le Red Magic 7 Pro, on a droit à un mobile extrêmement performant et qui répond parfaitement aux exigences des joueurs. Vous pouvez lire notre test complet à son sujet. Pour continuer dans cette voie et étant donné qu’une nouvelle puce est maintenant disponible, le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la marque va prochainement proposer le Red Magic 7S Pro équipé de ce processeur prometteur de performances encore plus élevées.

Un chipset Red Core 1, une caméra sous l’écran et un nouveau système de refroidissement pour le Red Magic 7S Pro

Pour l’aider à gérer les jeux, le Red Magic 7S Pro sera doté de la puce dédiée développée par Nubia, le Red Core 1. Elle a été conçue en collaboration avec l’équipementier Awinic et à pour principal but le fait de booster les performances et de gérer les fonctionnalités de jouabilité dont les gâchettes afin de proposer la meilleure réponse tactile possible. Le chipset est également prévu pour gérer le contrôle haptique permettant d’optimiser les vibrations pour les rendre plus importantes. Le Red Core 1 s’occupe également de l’audio sur les Red Magic 7 proposant un son plus puissant que sur les précédentes séries de la marque et pouvant gérer le format DTS.

Parallèlement, nous savons que le Red Magic 7S Pro sera équipé de la troisième génération de caméra sous l’écran, une caractéristique qui est un peu passée sous silence mais effectivement, le Red Magic 7 Pro en dispose déjà et les résultats sont plutôt bons. Pour cela, la marque peut s’appuyer sur les développements de ZTE à l’origine des premiers smartphones avec cette technologie permettant une immersion complète dans l’image et ici, donc, dans les jeux.

Enfin, notez que le Red Magic 7S Pro sera équipé d’un nouveau système de refroidissement multidirectionnel à 10 couches d’ICE ce qui permet d’optimiser la température des composants afin de prolonger leur durée de vie mais aussi permettre des performances de très haut niveau.

Le nouveau smartphone gaming Nubia Red Magic 7S Pro sera prochainement annoncé, peut-être à la rentrée.