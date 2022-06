Prise en main rapide du smartphone Vivo X80 Pro : Un mobile pour les vrais passionnés de photos et de vidéos

Le nouveau smartphone X80 Pro de la marque Vivo vient tout juste d’être officialisé. Positionné comme un modèle haut de gamme, il en montre toutes les caractéristiques avec une fiche technique des plus abouties comprenant une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un très large écran AMOLED, un lecteur d’empreinte digitale à ultrasons, une charge rapide et une partie photo codéveloppée avec Zeiss optimisée par le traitement d’images dédié opéré par la puce Vivo V1+. Nous avons pu l’essayer pendant un court moment et voici nos premières impressions.

Le smartphone Vivo X80 Pro est un grand téléphone portable. A peu de chose près, il propose les mêmes dimensions que le Oppo Find X5 Pro. Il n’est pas loin non plus d’avoir le même poids ce qui fait qu’ils sont bien au-dessus de la moyenne des autres mobiles du marché accusant 219 grammes sur la balance. En poche, autant dire qu’il ne passe pas inaperçu. Une autre raison de ne pas passer à côté, c’est au niveau de son design et plus particulièrement de la partie qui contient les capteurs photo au dos. En effet, le bloc à l’arrière occupe presque toute la largeur de l’appareil avec, en hauteur, environ un petit tiers de la surface remplie. C’est énorme !

La plaque est recouverte de verre, dépassant d’un millimètre environ du reste du dos. Il y a un cercle de 3,5 cm de diamètre environ qui contient 3 capteurs alors que l’objectif périscopique est décalé, comme le flash positionné à côté. Le logo du partenaire Zeiss est bien présent. Le reste du dos est extrêmement agréable au toucher avec un revêtement légèrement brillant ne laissant absolument aucune trace de doigt. Il s’agit d’une plaque en céramique, comme sur le Oppo Find X5 Pro. Le Vivo X80 Pro est commercialisé uniquement en noir.

Sur le profil supérieur, le ton est donné puisqu’il porte la mention « Professional photography ». Difficile de faire autrement avec un tel dos.

Un lecteur d’empreinte digitale à ultrasons, cela ouvre de nouvelles perspectives

Avant de voir la partie photo, intéressons-nous à l’une des nouveautés de ce modèle qui possède un lecteur d’empreinte digitale à ultrasons sous l’écran. Cette technologie permet d’avoir un emplacement plus large que pour des capteurs classiques. Elle présente l’énorme avantage de n’avoir à poser son doigt qu’une seule fois pour l’enregistrer plutôt que 20 tapotements pour les autres types de capteur. On peut se dire que cela ne suffit pas et pourtant, après quelques moments passés à essayer de le prendre à défaut, cela n’a jamais été le cas. Encore mieux, pour les personnes qui veulent se rassurer, notez qu’il est possible de configurer une authentification à deux empreintes digitales. Il est alors nécessaire d’enregistrer deux doigts pour (dé)verrouiller l’appareil. Fort d’une large zone de lecture, le fabricant propose une fonction très pratique. Il est ainsi possible de paramétrer deux applications que l’on peut ouvrir instantanément en posant le doigt sur l’icône correspondant au niveau de l’écran de veille. Ainsi, on peut placer n’importe quelle application pour qu’elle s’ouvre instantanément. Cela reprend un peu le principe du glissement du doigt qui, après avoir été reconnu par un lecteur classique, permet de lancer une application parmi 5 proposées sur l’écran de veille. Une fonction de lancement rapide que l’on trouve sur certains mobiles haut de gamme comme sur le realme GT 2 Pro ou le Oppo Find X5 Pro, par exemple.

Photos et vidéo, le X80 Pro ne fait pas dans la demi-mesure

Si l’interface de l’application Appareil photo est assez classique, il ne faut pas s’y tromper. En effet, elle contient un nombre très impressionnant de fonctionnalités qui devraient ravir les amoureux de la photo mais également les passionnés de vidéo. Rappelons le codéveloppement avec Zeiss. Grâce à ce partenariat, le smartphone profite d’objectifs dotés d’un revêtement Zeiss T* ce qui permet notamment d'éviter les effets d’artefacts de réflexion. En outre, on peut également compter sur un traitement d’images grâce à des algorithmes visant à optimiser les couleurs afin qu’elles correspondent à la réalité et pas forcément à des teintes trop flatteuses qui peuvent être utilisées sur d’autres smartphones. Le mobile est très bien équipé puisqu’il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1,57 avec une stabilisation optique associé à un autre capteur de 48 mégapixels pour les photos ultra grand angle. Il y a également un téléobjectif de 12 mégapixels capable de zoomer optiquement 2x et un périscope de 8 mégapixels avec un zoom optique 5x est aussi intégré. Les premières photos que nous avons pu prendre nous ont tout simplement bluffé tellement la qualité était au rendez-vous. Le mode Nuit permet d’obtenir des résultats extrêmement clairs et détaillés. Plusieurs filtres Zeiss sont disponibles pour apporter une teinte particulière aux photos.

La partie vidéo n’est pas en reste avec un mode Cinéma qui permet de filmer en mode 21/9 avec un autofocus automatique extrêmement performant. On apprécie également le stabilisateur optique intégré pour limiter les bougés et, encore mieux, comme sur le Iqoo Pro 8, le X80 Pro est équipé de l’incroyable fonction de stabilisation vidéo sur 360 degrés. Après avoir activé l’option dans les paramètres, commencez à filmer droit puis faites tourner le mobile à 360 degrés tout en gardant le sujet dans le cadre. Stoppez l’enregistrement et regardez ce que vous avez filmé : le sujet reste parfaitement droit, c’est réellement impressionnant ! Seule contrainte de cette fonction, la limitation de la définition à du Full HD à 30 images par seconde. Le tout est géré par la puce dédiée Vivo V1+. Comme évoqué plus haut, le X80 Pro propose de très nombreuses fonctions photos mais également vidéo qu’il nous faut utiliser pendant un petit moment avant de vous livrer un avis objectif.

Une très grande surface d’affichage

L’écran du Vivo X80 Pro est très grand mesurant 6,78 pouces en diagonale s’appuyant sur une dalle AMOLED. Il est légèrement incurvé sur les deux côtés latéraux et présente une très légère dérive chromatique avec un blanc qui tire sur le bleu lorsqu’on regarde la surface d’affichage parfaitement en face. Cela disparaît lorsqu’on fait légèrement pivoter l’appareil. L’écran est percé en haut, au centre pour laisser de la place au capteur photo frontal de 32 mégapixels. Il peut monter à une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et proposer une définition de 1440x3200 pixels, comme les meilleurs écrans du plateau.

Voici donc nos premières impressions au sujet du Vivo X80 Pro qui promet beaucoup. Nous aurons l’occasion de le tester complètement et prochainement, de vous proposer un test plus complet.