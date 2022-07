iPhone 14, la date de la présentation officielle est connue

Comme chaque année à la même période, Apple présentera ses nouveaux smartphones. Les iPhone 14 sont attendus lors d’une présentation officielle qui se déroulera le 13 septembre, selon plusieurs sources jugées sérieuses.

Cela fait déjà plusieurs mois que les rumeurs vont bon train sur les caractéristiques techniques et le design des futurs iPhone 14 et des déclinaisons en version Pro, Pro Max et Max. Les nouveaux mobiles de la marque à la pomme doivent être officialisé prochainement, à la rentrée. Selon plusieurs sources chinoises, il semblerait que la date précise soit le 13 septembre 2022. Cela coïncide avec les précédentes présentations qui ont toutes eu lieu en septembre pour les générations déjà mises sur le marché par Apple.

En plus, la très grande majorité des annonces de la firme de Cupertino se déroule les mardis. Or, le premier mardi du mois de septembre 2022 tombe le 6, jour de la fête du travail aux Etats-Unis ce qui rend quasiment impossible le fait d’avoir une présentation ce jour-là. En plus, cela correspond à la date de la fin du salon IFA qui va se dérouler à Berlin, un événement très important pour l’industrie des nouvelles technologies et qui pourrait ainsi occuper trop de place médiatique nuisant ainsi au message qu’Apple voudrait envoyer avec ses nouveaux produits. En effet, la plupart du temps, les marques choisissent des dates les plus favorables à une reprise maximale de la part des médias.

Des iPhone 14 disponibles tout de suite mais plus chers

Les sources pensent même savoir que les iPhone 14 seraient tous disponibles dès le jour de l’annonce, soit le 13 septembre. Nous savons déjà que la production des mobiles a commencé depuis quelques semaines maintenant et devrait battre son plein dans le courant de l’été, pour justement être prêt en septembre, si rien ne vient ralentir le rythme d’ici là. Toujours d’après les mêmes personnes jugées plutôt sérieuses, il semble que les prix des iPhone 14 soient revus à la hausse. Un prix 100 dollars plus cher que les modèles actuels (au moment de leur sortie) est ainsi avancé. La version de l’iPhone 14 Pro Max la plus musclée pourrait ainsi dépasser la barre symbolique des 2000 dollars avec ses 2 To d’espace de stockage interne. Il a été rapidement envisagé que la série serait composée des modèles iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max ce qui semble se confirmer. Les versions « classiques » pourraient disposer du même processeur, l’Apple A15 Bionic que les iPhone 13 alors que les versions Pro seraient dotées de la nouvelle puce Apple A16 Bionic.