Google Pixel 6a vs Pixel 5a : les différences !

Après plusieurs longues semaines d’attente suite à sa présentation officielle, le Pixel 6a est désormais disponible. Mais entre le Pixel 6a et le Pixel 5a, quelles sont exactement les différences entre ces deux mobiles de milieu de gamme ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à y voir plus clair.

En matière de design, les deux smartphones proposent des choses vraiment différentes. En effet, le Pixel 5a est encore de l’ancienne génération de smartphones Google Pixel avec une forme conventionnelle, des bords très arrondis, une sobriété reconnue et un tout petit bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche au dos pour intégrer les capteurs photo. Sur le Pixel 6a, les formes sont aussi arrondies mais plus disruptives avec une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil, au dos pour loger les capteurs photo divisant ainsi l’arrière du mobile en deux parties arborant chacune une couleur. Le Pixel 6a est décliné en gris clair, gris foncé ou vert alors que le Pixel 5a est disponible uniquement en noir. Entre les deux smartphones, c’est le Pixel 6a qui est le plus léger avec 178 grammes en main contre 183 grammes pour le Pixel 5a. Il est aussi légèrement moins haut et moins large que son prédécesseur. Toutefois, il est plus épais avec un profil de 8,9 mm contre seulement 7,6 mm pour le Pixel 5a.

Lequel a l’écran le plus remarquable et la meilleure connectivité ?

Le Pixel 6a est donc plus compact que le Pixel 5a et c’est notamment pour cette raison que son écran est aussi légèrement plus petit mesurant 6,1 pouces contre 6,34 pouces mais toujours sur une dalle AMOLED proposant des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Les deux smartphones ont un écran qui a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. En matière de connectivité, le Pixel 6a a l’avantage de proposer une compatibilité avec la norme Wi-Fi 6E , soit la plus performante du moment aussi bien en termes de débit que de portée contre du Wi-Fi 5 sur le Pixel 5a. Les deux mobiles profitent de la 5G et du NFC. Le Pixel 5a dispose d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque ce qui n’est pas le cas du Pixel 6a. Le lecteur d’empreinte digitale est installé dans le dos du Pixel 5a alors qu’il est sous l’écran du Pixel 6a. Les deux mobiles sont certifiés IP67 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Quid des performances et des capteurs photo ?

Pour fonctionner, le Pixel 5a dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695G qui est largement battu par les performances offertes par le processeur Google Tensor installé sur le Pixel 6a (mais aussi sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro) associé à 6 Go. Aucun ne peut supporter de carte mémoire et ils proposent une capacité de stockage de 128 Go. La batterie du Pixel 5a a quelques centaines de mAh de plus : 4680 contre 4400 mAh pour le Pixel 6a alors que les deux se chargent aussi lentement, à 18 watts et aucun ne propose la charge sans fil ou inversée, une caractéristique réservée aux modèles plus haut de gamme. Enfin, pour la partie photo, le Pixel 5a est équipé d’un capteur principal de 16 mégapixels avec un objectif secondaire de 12,2 mégapixels stabilisé pour les prises de vue en mode grand angle alors que le Pixel 6a a un capteur principal de 12,2 mégapixels doublement stabilisé et un autre capteur de 12 mégapixels au dos. Les deux disposent d’un objectif de 8 mégapixels à l’avant, à gauche pour le Pixel 5a et au centre pour le Pixel 6a, sous un poinçon.

Google Pixel 6 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

538,90 € Fnac Marketplace

Rakuten 539,99 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 568,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix