Les Jours Samsung : 72h de promotions incroyables sur les smartphones Samsung Galaxy A53, Galaxy A52s, Galaxy S20 FE et Galaxy M13

Incroyable, chez Cdiscount pendant 72h se déroulent les Jours Samsung avec des promotions incroyables sur les smartphones Samsung. De nombreux modèles voient leur prix chuter et c'est notamment le cas des Samsung Galaxy A53, Galaxy A52s, Galaxy S20 FE ou encore le Galaxy M13. A partir de 169€, chacun va pouvoir trouver le téléphone Samsung qui lui convient et à petit prix.

Pendant Les Jours Samsung les Galaxy A53 et Galaxy A52s sont à prix canon !

Avec un budget entre 300€ et 400€, grâce aux folles promotions des Jours Samsung, qui seront disponibles pendant 72h seulement vous pouvez vous offrir les Samsung Galaxy A53 et Galaxy A52s. Grâce à une remise immédiate de 89.72€, le prix de l'excellent Galaxy A53 chute de 488.72€ à 399€. Il passe donc en dessous de la barre fatidique des 400€. Pour tout savoir des caractéristiques de ce smartphone, n'hésitez pas à lire notre test du GAlaxy A53. Nous vous dévoilons tous ses petits secrets.

Un peu moins cher mais toujours en promotion, retrouvez le Samsung Galaxy A52s. Après une réduction immédiate de 238€, vous pouvez l'acheter à 359€ seulement. Un peu plus accessible que le GalaxyA53, il offre lui aussi une belle fiche technique. En lisant le test complet du A52s, vous saurez tout de ce smartphone et pourrez ainsi faire un choix éclairé.

Les Samsung Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE sont aussi en promotion chez Cdiscount

Un peu plus performants et plus haut de gamme, le Samsung Galaxy S20 FE et son successeur le Galaxy S21 FE voient aussi leur prix chuter pendant les Jours Samsung chez Cdiscount. Ainsi, vous pouvez acheter le Galaxy S20 FE pour le petit prix de 549€ au lieu de 695.21€. Une belle remise parfaite pour changer de téléphone avant la rentrée.

Plus récent et avec une fiche technique plus élaborée, le Samsung Galaxy S21 FE avec 256 Go de mémoire interne est en promotion à 719€ au lieu de 924.44€.

Plus abordables, les Samsung Galaxy M13 et M23 sont aussi en promotion

Si vous avez un budget plus serré pour changer de téléphone, pas de panique, vous pourrez aussi vous offrir la qualité Samsung. Des modèles beaucoup plus abordables comme les Galaxy M13 et Galaxy M23 profitent aussi de cette offre promotionnelle pour être encore moins chers que d'habitude. Ainsi pour 169€ seulement, faites vous plaisir avec le Galaxy M13.

Quant au Galaxy M23, il devient accessible à moins de 200€ également. Son prix passe de 419.68€ à 199€ seulement.

Attention, les Jours Samsung se terminent le lundi 5 septembre à 11h ! Les stocks étant limités nous vous conseillons de ne pas hésiter trop longtemps pour craquer sur une des ces offres exceptionnelles.