Vivo Y16, encore un smartphone d’entrée de gamme avec une grosse batterie et du style

Pour étoffer encore un peu plus sa gamme de smartphones, la marque Vivo annonce la disponibilité d’un nouveau modèle, le Vivo Y16 qui est proposé à 199 €. Il embarque un écran LCD de 6,51 pouces, une batterie de 5000 mAh pour une grande autonomie et se présente avec un design fin aux bords incurvés. En voici tous les détails.

Après l’annonce de la commercialisation des modèles Vivo Y22s et Vivo Y35, la marque propose un autre modèle encore plus entrée de gamme, le Vivo Y16. Il mesure 163,95 mm de haut pour 75,55 mm de large et 8,19 mm de profil. C’est là que l’on trouve le lecteur d’empreinte digitale, au niveau du bouton de mise en veille pour identifier le propriétaire. Le mobile est décliné en noir ou en version dorée avec un aspect texturé au dos que le fabricant annonce comme une surface à la fois agréable à regarder et confortable au toucher. Vivo dit avoir éprouvé l’appareil à différents tests et il aurait pu résister à 70 000 pressions sur le bouton volume, 150 000 pressions sur le bouton d’alimentation, 500 000 pressions sur le lecteur d’empreinte digitale et 10 000 branchements et débranchements de la prise USB. Notez la présence d’un port audio jack pour brancher un casque.

Un grand écran mais à 60 Hz et avec une faible définition

Le smartphone Vivo Y16 est équipé d’un écran LCD de 6,51 pouces en diagonale avec une définition de 720x1600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. L’appareil dispose d’un processeur MediaTek Helio P35 associé à 4 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter 1 Go supplémentaire grâce à la fonction RAM Extended. Il y a 128 Go d’espace de stockage interne. Le mobile supporte l’ajout d’une carte mémoire micro SD en plus de supporter deux cartes SIM simultanément.

On peut compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 10 watts. Notez qu’il peut recharger d’autres appareils mobiles grâce à la fonction de charge inversée. Le Vivo Y16 est compatible 4G, Wi-Fi 5 et ne propose pas de NFC. Enfin, pour la partie photo, il est équipé d’un capteur de 13 mégapixels au dos avec un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro, c’est-à-dire extrêmement proche du sujet.

Le nouveau smartphone Vivo Y16 est disponible pour un prix de 199 € en noir ou en or.