Xiaomi 12S Ultra Concept : accrocher un vrai objectif photo interchangeable Leica au dos du smartphone

Cela fait plusieurs années maintenant que les fabricants de smartphones rivalisent d’idées plus ou moins ingénieuses pour nous permettre de faire les plus belles photos avec nos appareils mobiles. Le but ultime serait de dépasser les résultats obtenus avec de véritables appareils photo. Si les modèles compacts sont effectivement surclassés, les hybrides gardent l’avantage des zooms alors que les modèles Reflex les plus aboutis ont encore de beaux jours devant eux. Pourtant, Xiaomi, l’une des marques les plus avancées en matière de recherche pour la qualité photo (et vidéo) vient de présenter un nouveau concept, le Xiaomi 12S Ultra Concept. Il s’agit d’un téléphone portable qui est équipé d’une bague spécifique dans son dos, au niveau des capteurs photo permettant d’y fixer un objectif interchangeable, comme un appareil classique. La marque Xiaomi travaille avec la société Leica depuis quelques mois maintenant après que ce dernier a quitté Huawei. L’idée ici n’est pas seulement de couvrir les capteurs existants au sein du mobile avec des objectifs, mais plutôt d’intégrer les capteurs sans objectif prêts à recevoir ceux du partenaire photo.

Plusieurs essais peu ou prou du même type ont déjà été tenté par le passé. Motorola avait notamment proposé et commercialisé un bloc photo venant se greffer au smartphone avec le modèle Mods réalisé alors par un autre grand nom de la photo Hasselblad, aujourd’hui partenaire de Oppo (et OnePlus pour certains modèles). Reste que le concept de Xiaomi souffre d’un problème assez important qui est relatif au poids, car avec un tel objectif, il est certain que le centre de gravité est déplacé et qu’il n’est peut-être pas très évident de se servir du téléphone avec une telle installation. Rappelons que le smartphone Xiaomi 12S Ultra n’est commercialisé qu’en Chine et que ce montage d’objectif n’est qu’un concept, ce qui ne signifie pas qu’il sera un jour disponible.