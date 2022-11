La série de smartphones Xiaomi 13 sera officiellement présentée le 1er décembre, tous les détails

Il était quasiment certain que la marque Xiaomi dévoilerait sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 avant la fin de l’année et nous avons désormais une date : le 1er décembre. Ils vont succéder aux Xiaomi 12.

La série de smartphones Xiaomi 12 avait été présentée pendant les derniers jours de l’année 2021, et il semble que celle qui va lui succéder, la série des Xiaomi 13 prenne un peu d’avance par rapport au calendrier. En effet, la société a confirmé la tenue d’un événement pour dévoiler la gamme des Xiaomi 13 et présenter les nouveautés qui sont prévues pour la surcouche logicielle MIUI 14. Il se dit que d’autres produits seront également officialisés dont une montre connectée, la Watch S2 mais également de nouveaux écouteurs Bluetooth Xiaomi Buds 4 TWS. Alors que la série des Xiaomi 12 comprenait les modèles Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X, il semble que ce dernier ne sera pas reconduit.

Une photo volée du Xiaomi 13 Pro fuite sur Internet

Il y a quelques semaines, une photo volée de ce qui pourrait être le Xiaomi 13 Pro a fuité sur la toile. On peut notamment y voir un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche qui dépasserait légèrement du reste du dos de l’appareil et qui serait installé sur une plaque carrée aux coins arrondis soulignés par un liseré chromé. On peut voir l’inscription du partenaire photo qu’est Leica. Reste à savoir s’il s’agit effectivement du Xiaomi 13, voire du Xiaomi 13 Pro qui a pu ainsi être pris en photo. Les appareils sont attendus avec un capteur photo de 200 mégapixels qui demande un peu de place par rapport aux autres objectifs.

Quelles caractéristiques techniques ?

Le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 doivent être alimentés par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La version Pro pourrait disposer d’un écran incurvé AMOLED de 6,7 pouces en diagonale avec une définition de 1440x3210 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du Xiaomi 13 devrait être plat avec des bords extrêmement réduits qu’ils soient latéraux, supérieurs ou inférieurs. Pour les autres caractéristiques techniques, il va falloir patienter jusqu’au 1er décembre, l’occasion de tout savoir sur les prochains Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Cette annonce concernera uniquement le lancement en Chine. Nous aurons droit d’ici quelques semaines/mois, une présentation pour les marchés européens avec des dates de disponibilité et des prix en conséquence.