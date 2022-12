Le design définitif du prochain OnePlus 11 dévoilé bien avant la présentation officielle

Régulièrement, des visuels de smartphones qui vont sortir sont publiés sur la base d’informations glanées ici ou là et/ou sur des concepts de coque de protection, par exemple. C’est ainsi que l’un des plus sérieux pronostiqueurs dans le domaine de la téléphone mobile, OnLeaks nous a récemment gratifiés de plusieurs visuels utilisant ce principe. Maintenant, l’individu publie de nouvelles photos qui seraient, selon lui, des images officielles du téléphone provenant d’une fuite. Le OnePlus 11, cela serait son nom, embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit le chipset le plus puissant du moment pour les appareils sous Android.

Optiques inscrites dans un cercle avec une partie qui revient sur le profil et le retour du Slider Alert

Les photos publiées mettent en avant deux versions du OnePlus 11. Il y aurait un modèle vert et un autre noir. Les trois objectifs avec leur capteur respectif seraient intégrés au sein d’un large cercle qui serait excentré pour proposer une finition qui semble revenir vers le profil gauche lorsqu’on le regarde de dos, un peu comme son prédécesseur, le OnePlus 10 Pro et comme les capteurs photo des Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus, par exemple, mais avec des capteurs alignés dans un carré pour le mobile de la marque et verticalement chez Samsung. Cette forme au niveau du profil du OnePlus 11 permettrait d’intégrer le bouton-poussoir Slider Alert qui ferait son retour après un abandon sur le OnePlus 10T.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Pour le OnePlus 11, OnLeaks pense savoir qu’il sera doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un maximum de 16 Go de mémoire vive. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts en mode filaire. La partie photo serait confiée à une configuration de capteurs de 50+48+32 mégapixels avec un zoom optique 2x. Nous verrons quel traitement pour les photos sera prévu à l’intérieur de l’appareil afin de tenter de rivaliser avec les ténors du marché, OnePlus n’étant plus référencé comme une marque qui propose les plus belles photos depuis quelques générations maintenant. Gageons qu’elle n’a toutefois pas dit son dernier mot dans ce domaine.