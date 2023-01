L'option booster de Free pour profiter d'un forfait illimité pas cher évolue !

L'option booster de Free lancée en décembre dernier a été modifiée ce vendredi 20 janvier. Pour s'aligner à ses rivaux Bouygues Telecom et RED by SFR, Free a effectivement décidé de passer son option à 4.99€ contre 2.99€. Si le prix évolue, les services également avec notamment plus de gigas. Rappelons que cette option vous permet de profiter d'un forfait illimité pas cher chez le quatrième opérateur.

L'option booster de Free Mobile proposée avec le forfait à 2€ évolue !

L'option booster du quatrième opérateur proposée jusque-là à 2.99€ par mois passe à 4.99€ par mois pour 1Go de data contre 600Mo. Avec cette évolution, le forfait Free illimité avec 1Go est disponible à 6.99€ par mois et vient directement concurrencer les offres mobiles 1Go de ses concurrents RED by SFR et Bouygues Telecom.

Rappelons que cette option est compatible avec le forfait Free 2h, SMS et MMS illimités et 50Mo à 2€ ou encore à 0€ pour les abonnés titulaires d’un abonnement Forfait Freebox (remise de 2€ applicable sur un seul abonnement mobile Forfait 2€ sans engagement et non cumulable avec l’offre Free Mobile à 15,99€/mois). Pour activer cette option booster, il vous suffira de cocher l'option au moment de la souscription après l'étape de l'enregistrement de vos coordonnées.

Pour résumer, en optant pour ce forfait mobile illimité à 6.99€ par mois, vous profiterez des avantages suivants :

1 Go/mois d’internet en France métropolitaine au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo)

en France métropolitaine au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte)

en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte) En Europe et DOM : 1 Go/mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités

: 1 Go/mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

Autre bon plan du moment chez Free : la série limitée 110Go à 14.99€

La série limitée 110Go pour les plus connectés est en promotion à seulement 14.99€ par mois et ce pour une période de 12 mois. Au-delà, l'offre évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G avec 210Go à 19.99€ par mois ou data illimitée pour les clients Freebox dès 9.99€ par mois. En craquant pour la série Free Mobile, vous pourrez naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 110Go de données mobiles en France et accéder au Free WiFi illimité. Lors de vos déplacements depuis l'UE Europe et les DOM, 16Go d'internet sont mis à disposition ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. En métropole, vous profiterez aussi des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et DOM (hors Mayotte). Vous disposerez aussi des SMS et MMS à volonté en France et SMS vers les DOM.