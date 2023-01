Nouvelles fuites des fiches techniques des Oppo Find X6 et Find X6 Pro

Plus la sortie officielle approche et plus les rumeurs insistantes et pertinentes se font entendre et notamment au sujet des prochains flagships de la marque Oppo, le Find X6 et le Find X6 Pro dont voici tous les détails.

Les prochains smartphones haut de gamme Oppo Find X6 et Find X6 Pro devraient être officiellement présentés dans les prochains mois, en avril, au plus tard. Plusieurs rumeurs arrivent pour nous dire que le Find X6 pourrait profiter d’un écran d’excellente qualité. En effet, il s’agirait d’une dalle AMOLED qui a deux côtés incurvés ce qui permet de faciliter les gestes notamment ceux qui permettent de revenir au menu précédent. L’écran aurait une définition de 1240x2772 pixels. Les bordures seraient particulièrement fines ce qui est normal avec l’écran incurvé mais cela concerne surtout les bordures inférieures et supérieures.

Un très grand écran et très lumineux attendu sur le Oppo Find X6 Pro

Pour sa part, le Oppo Find X6 Pro pourrait être équipé d’un écran sur une dalle AMOLED avec une définition de 1440x3168 pixels. Sa taille serait comprise entre 6,8 et 6,9 pouces ce qui en ferait l’un des plus grands écrans du marché. Il serait compatible avec la technologie LTPO ce qui lui permettrait de faire varier automatiquement la fréquence de rafraîchissement et ainsi trouver le meilleur compromis entre la consommation de la batterie et la fluidité de l’interface et de navigation. L’écran du Oppo Find X6 Pro serait capable d’atteindre un très haut pic de luminosité, jusqu’à 1800 cd/m², nous dit-on dans l’oreillette. Cela lui permettrait d’offrir un niveau équivalent au Galaxy S23 Ultra dont la présentation aura lieu le 1er février. Enfin, dernière précision concernant la fiche du Oppo Find X6, il serait équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, répartis en deux unités d’alimentation et il serait possible de recharger cette batterie avec une puissance maximale de 100 watts, comme le OnePlus 11 dont la sortie est attendu dans les premiers jours du mois de février. Le mobile Oppo profiterait de la charge sans fil.

Pour la partie photo, le Find X6 Pro est attendu avec un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce que l’on trouve aussi sur le Xiaomi 13 Ultra. Il serait accompagné de deux capteurs Sony IMX890 de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et les macros. Ce capteur est proposé sur le OnePlus 11 mais également sur le Oppo Find N2 et le Find N2 Flip. Le Oppo Find X6 Pro pourrait profiter d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant, un module Sony IMX709. Il pourra certainement compter sur la puce de traitement d’image MariSilicon X dédiée à cette activité permettant d’optimiser les photos.