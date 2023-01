OnePlus Nord 2T 5G: Cet excellent rapport qualité/prix profite de 29% de réduction chez ce marchand !

Le OnePlus Nord 2T 5G est un smartphone milieu de gamme sorti par OnePlus en 2022. Ce smartphone possède un excellent écran AMOLED, une grosse autonomie, une puce puissante et compatible 5G accompagnée de 8Go de RAM et de très bons capteurs photos. Un smartphone très complet surtout pour son prix ! Dernièrement au prix de 423€, Amazon décide de faire chuter le prix du OnePlus Nord 2T pour le faire passer à 299€, soit 29% d'économies sur ce smartphone récent !

Que nous promet ce Oneplus côté look ?

Le Nord 2T 5G est disponible en deux coloris différents (vert et gris). Il pèse 190 g et mesure 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Quant aux connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Nord 2T 5G possède une dalle AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,43 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quatre objectifs photo pour ce Nord 2T 5G

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le Nord 2T 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière a pour sa part 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Au niveau de l'objectif frontal, il intègre une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Sur le plan des clips vidéo, le portable peut filmer en 4k.

Quelles performances et quelle autonomie pour le dernier Oneplus

La puce Dimensity 1300 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. Du point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). La version Android 12 est installée sur le mobile. Côté endurance, il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide (80 W).