Realme GT Neo 5, tout ce que nous savons à son sujet, avant sa présentation officielle le 9 février

La marque realme doit prochainement renouveler son offre de smartphones et devrait officiellement dévoiler le modèle GT Neo 5 lors d’un événement le 9 février prochain. Voici tout ce que nous savons à son sujet avant sa présentation, plusieurs informations et visuels ayant fuités.

Le prochain smartphone realme GT Neo 5 est attendu de pied ferme car il s’agirait de l’un des premiers téléphones portables capable de supporter la charge à 240 watts. Cela augure une très grande vitesse de chargement pour cet appareil qui pourrait ainsi recharger totalement sa batterie en moins de 15 minutes. En outre, il est apparu récemment dans les listes des résultats de l’application de mesure de performances, Geekbench dévoilant ainsi sa plateforme technique et notamment le fait qu’il fonctionne grâce à un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ce processeur est associé à 16 Go de mémoire vive, ce qui est très important car les mobiles qui embarquent autant sont des smartphones dédiés aux jeux vidéo, par exemple, une activité qu’il sera possible de pratiquer avec une certaine aisance avec le mobile en main.

Quelles caractéristiques techniques pour le realme GT Neo 5

Concernant les autres caractéristiques techniques, le smartphone est envisagé avec un écran AMOLED de 6,74 pouces en diagonale avec un poinçon pour abriter le capteur photo frontal qui permet de se prendre en selfie. L’écran aurait une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz pour offrir des défilements aussi rapides et fluides que possible. Sa caméra frontale serait un module de 16 mégapixels. À l’arrière, il y a aurait un capteur principal de 50 mégapixels, un Sony IMX890 associé à un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et à un objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. L’appareil serait doté d’un émetteur infrarouge pour piloter n’importe quel téléviseur ou équipement audio/vidéo. Deux versions seraient proposées avec une batterie de 4600 mAh supportant la charge à 240 watts et une autre avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable d’encaisser la charge à 150 watts.

Quel design pour le realme GT Neo 5 ?

Esthétiquement, le smartphone realme GT Neo 5 aurait des profils plutôt fins avec la partie arrière qui revient légèrement dessus. Il y aurait une finition violette. Au dos, il y aurait deux bandes dont on commence à avoir l’habitude avec les mobiles de la marque. Toujours à l’arrière, à proximité des capteurs photo, une zone est destiné à s’animer avec des effets lumineux. La forme s’allumera en blanc lors de l’arrivée d’un nouveau message et en violet lorsqu’un appel survient. Une lumière rouge sera visible lorsque la batterie atteindra un niveau critique. Pendant une session de jeux, par exemple, plusieurs couleurs y seront visibles.

L’annonce officielle de la commercialisation du realme GT Neo 5 est attendu pour le 9 février. Nous devrions pouvoir le voir lors du prochain salon MWC de Barcelone à partir du 27 février où nous en saurons certainement plus sur la date de disponibilité et le prix de l’appareil lorsqu’il sera commercialisé en France.