MWC 2023 : Xiaomi dévoile le Xiaomi 13 Lite pour des selfies ou des appels vidéo ultra haute qualité

Lors de son événement pour présenter les smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro au MWC de Barcelone, la marque en a profité pour introduire le Xiaomi 13 Lite, le plus abordable de cette série et voulant miser sur les selfies et les appels vidéo grâce à la présence de deux capteurs photo frontaux. En voici tous les détails.

Pour le MWC de Barcelone, Xiaomi a organisé une présentation de ces nouveaux smartphones en Europe. En effet, la série Xiaomi 13 a déjà été annoncée, en Chine à la mi-décembre 2022. Il est temps maintenant d’en profiter en France. Mais les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro présentés sont rejoints par le plus abordable Xiaomi 13 Lite. Il s’adresse aux plus jeunes utilisateurs qui souhaitent réaliser des selfies de très haute qualité. Pour cela, l’appareil est équipé de deux capteurs frontaux de 32 et 8 mégapixels. Le premier capteur peut faire de l’ultra grand-angle tandis que l’autre aide à l’optimisation des effets Bokeh.

En outre, on peut aussi compter sur la présence de deux flashes à l’avant, pour le cas où les conditions d’éclairage ne seraient pas suffisantes. Le nombre de personne dans le cadre est automatiquement détecté et l’appareil ajuste le champ de vision pour faire un zoom vers l’avant ou l’arrière, si nécessaire.

Les autres caractéristiques techniques du Xiaomi 13 Lite

Pour fonctionner, le Xiaomi 13 Lite utilise une puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Il embarque un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Il est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Il a une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 67 watts. Au dos, on peut compter sur un capteur photo principal de 50 mégapixels Sony IMX766 avec 7 lentilles. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur à macro de 2 mégapixels. L’appareil propose un profil de 7,23 mm et un poids de 171 grammes.

Le smartphone Xiaomi 13 Lite sera disponible à partir du 8 mars 2023 pour un prix de 499 € avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go.