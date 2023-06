C’est possible ! 3 forfaits illimités chez Free Mobile à partir de 4,99 € par mois !

La Série Free sans engagement pour 110 Go

Free Mobile propose actuellement trois forfaits pas chers dont celui avec 110 Go de données mobiles en métropole pour seulement 12,99 € par mois pendant un an avant d’évoluer vers le forfait Free 5G dont nous parlerons un peu plus bas. Un super ratio entre son prix et son nombre de gigas, d’autant plus que vous disposez également avec lui de 18 Go en Europe et dans les départements d’Outre-Mer. Et en plus, ce forfait est illimité, que ce soit pour vos appels, SMS et MMS, vous n’avez plus à compter le temps que vous pouvez passer à discuter avec vos proches. Et si vous êtes en UE et dans les DOM vous pouvez également appeler et envoyer des SMS et MMS vers la métropole.

Un forfait 2 € pour 2 h d'appels sans engagement qu’il est possible de booster à 5Go !

Parmi les formules Free, Free propose également son forfait sans engagement avec 2 heures d’appels, et des SMS et MMS illimités vers la métropole avec 50 Mo de données mobiles. Un forfait mini si vous avez uniquement besoin de communiquer, ou pour vos enfants par exemple. En plus, si vous êtes abonnés Freebox, ce forfait est gratuit ! Mais, si cela n’est pas assez, il est possible de gonfler cette formule avec une option Booster à 2,99 € par mois qui fait passer cette formule à 5 Go de données mobile, et transforme vos 2 heures d'appels en appels illimités en France métropolitaine. Une offre au rapport qualité prix indiscutable.

Le forfait Free 5G, 210 Go pour un max de data !

Quoi de mieux pour profiter de la 5G que d’avoir un grand nombre de données mobiles à utiliser. Avec le forfait Free 5G, vous disposez de 210 Go ! Un très gros volume à utiliser en métropole pour utiliser vos applications, surfer sur le web ou écouter et regarder vos programmes streamings. Avec cette formule, vous pouvez également utiliser jusqu’à 25 Go dans plus de 70 destinations. Et en ce qui concerne l’International, ce n’est pas tout car vous pouvez appeler vers la métropole depuis l’UE, les DOM le Canada, l’Australie, l’Israël, USA, Afrique du Sud par exemple. En terme de prix, celui-ci coûte 19,99 € par mois, et seulement 9,99 € pour les abonnés à la Freebox Pop !