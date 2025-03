Apple : économisez plus de 25 % sur le prix de cet iPhone grâce à cette astuce

…Et justement, CertiDeal a trouvé une astuce ingénieuse pour proposer ce modèle à un tarif imbattable avec 25 % de réduction, sur le prix du reconditionné !

Pourquoi l’iPhone 13 Pro Max reste un excellent choix ?

Sorti en 2021, l’iPhone 13 Pro Max était alors le fleuron d’Apple, et même aujourd’hui, il rivalise avec des modèles bien plus récents grâce à des spécifications toujours au top :

Écran Super Retina XDR 6,7 pouces avec ProMotion 120 Hz pour une fluidité exceptionnelle.

Puce A15 Bionic, encore ultra-performante pour tous les usages.

Triple capteur photo avec ultra-grand-angle et téléobjectif, parfait pour les amateurs de photo.

Autonomie impressionnante, qui reste l’une des meilleures sur iPhone.

Alors oui, ce n’est plus le dernier modèle, mais pour ceux qui cherchent la performance sans payer le prix fort, c’est une alternative redoutable aux iPhone récents, souvent bien plus chers. D’autant plus qu’il est encore soumis aux mises à jour d’Apple, ce qui en fait un modèle avec encore des années devant lui et un accès aux dernières nouveautés de la marque.

L’astuce CertiDeal pour un prix défiant toute concurrence

Là où CertiDeal frappe fort, c’est en proposant l’iPhone 13 Pro Max à seulement 438 €. Comment ? En proposant un modèle sans le Face ID.

Ce système de reconnaissance faciale est pratique, mais pas indispensable. En le supprimant, le prix du smartphone chute, sans impact sur les autres fonctionnalités. Une solution idéale pour ceux qui veulent un iPhone puissant à prix réduit !

Autre atout : le reconditionnement 100 % français de CertiDeal. Chaque appareil est soigneusement testé, réparé si besoin et remis en parfait état selon des critères exigeants.

Et pour encore plus de tranquillité, une garantie de 2 ans est incluse, avec la possibilité d’installer une batterie neuve en option.