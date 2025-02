Asus dévoile le Zenfone 12 Ultra : l'intelligence artificielle au cœur d'un smartphone premium

Le Zenfone 12 Ultra, comme les autres modèles haut de gamme désormais commercialisé mise sur de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Les réponses générées peuvent être traitées localement, via le processeur ou en envoyant les informations sur le cloud pour un traitement plus avancés, le cas échéant.

C’est le cas de tous les mobiles utilisant l’IA mais l’utilisateur n’est pas forcément au courant, sauf chez Samsung où une option permet d’activer uniquement le traitement local. Asus propose une approche hybride de l'IA, permettant aux utilisateurs de choisir aussi entre un traitement local sur l'appareil ou dans le cloud.

Premier smartphone à intégrer le modèle linguistique Meta Llama 38 B pour la synthèse embarquée, il garantit le fonctionnement des outils d'IA même hors connexion.

L'appareil propose cinq fonctionnalités d'IA majeures :

AI Transcript 2.0 pour la transcription et le résumé de réunions avec identification des intervenants,

pour la transcription et le résumé de réunions avec identification des intervenants, AI Article Summary pour condenser les articles web,

pour condenser les articles web, AI Document Summary pour synthétiser rapidement les documents PDF Word

pour synthétiser rapidement les documents PDF Word AI Call Translator 2.0 pour la traduction en temps réel lors des appels,

pour la traduction en temps réel lors des appels, Circle to Search permettant d'effectuer des recherches instantanées en encerclant des zones de l'écran.

Un système photo professionnel optimisé par l'IA

Exactement comme le ROG Phone 9 Pro, la configuration photo du Zenfone 12 Ultra s’appuie sur la présence d'un capteur principal Sony Lytia 700 de 50 mégapixels doté d'un stabilisateur Gimbal hybride 4.0 à 6 axes.

Il est complété par un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3X et stabilisation optique, ainsi qu'un objectif ultra-large de 13 mégapixels offrant un champ de vision de 120 degrés.

En outre, l'intelligence artificielle enrichit les capacités photo avec AI Tracking pour maintenir le sujet centré, AI Portrait Video 2.0 créant des effets bokeh personnalisables, et AI Voice Clarity réduisant le bruit ambiant en temps réel.

Les photographes apprécieront également AI Magic Fill, une gomme « magique », pour supprimer les éléments indésirables, AI Unblur améliorant la netteté, et AI Panning Shot générant des effets de flou de mouvement.

Des caractéristiques techniques premium

Le smartphone intègre le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz (jusqu'à 144 Hz pour le gaming), et une batterie de 5500 mAh compatible avec la charge sans fil Qi 1.3.

Asus a également porté une attention particulière à l'aspect environnemental : le cadre est en aluminium 100% recyclé, l'écran utilise 22% de verre recyclé, et l'emballage est certifié FSC. Le Zenfone 12 Ultra est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Prix et disponibilité du smartphone Asus Zenfone 12 Ultra

Le Zenfone 12 Ultra sera commercialisé en France dans une unique configuration de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix public conseillé de 1099,99 euros. Trois coloris sont proposés : noir ébène, blanc sakura et vert sauge.

Une offre de lancement avec une remise immédiate de 100 euros est disponible du 6 au 28 février 2025 chez les revendeurs participants.