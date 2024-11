Black Friday : Le Google Pixel 8a passe presque sous les 400 € !

Sorti en mai 2023, le Google Pixel 7a avait déjà secoué le marché des smartphones milieu de gamme en proposant des performances dignes du haut de gamme, mais à un prix maîtrisé.

Avec le Pixel 8a, Google poursuit sur cette belle lancée. Cette version allégée du Pixel 8, plus compacte et plus accessible côté tarif, est affichée à 404 € chez Rakuten.

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a, est un concentré de haut de gamme dans un format compact. Avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, il offre des couleurs éclatantes et une fluidité remarquable, soutenu par la puissante puce Google Tensor G3 et ses 8 Go de RAM.

Côté photo, il fait fort : un triple capteur arrière de 64+13 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels, parfait pour des clichés nets et détaillés.

Sa batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 18W et la charge sans fil, assure une autonomie solide. Et avec Android 14 à bord, vous profitez des toutes dernières innovations. Une vraie réussite pour les amateurs de tech et de photo !

Retrouvez notre test du Google Pixel 8a !

Quelle offre pour le Pixel 8a ?

En ce moment, vous pouvez trouver le Google Pixel 8a pour 404 € en version européenne avec une garantie de 2 ans sur Rakuten, une très belle offre pour cet excellent smartphone de Google.