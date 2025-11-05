Black November : cet iPhone 14 Plus reconditionné passe sous les 310 €, avec un bonus de 20 % en plus ce soir seulement

Le Black November commence très fort avec l’iPhone 14 Plus reconditionné à seulement 309 € et en parfait état. Surtout qu’un bonus de 20 % de cashback est offert aujourd’hui dans le cadre du « Mégapeak » proposé par le vendeur. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 05/11/2025 à 14h30
L'iPhone 14 Plus
Le iPhone 14 Plus c'est la version grand format de l'iPhone 14 standard, avec son écran OLED de 6,7 pouces. Et si on veut le comparer aux générations actuelles d'iPhone, il conserve d’excellentes performances, une autonomie supérieure à la moyenne et un bloc photo toujours puissant.

Offre Black November : jusqu’à ce soir, le Mégapeak ClubR offre 20 % de cashback supplémentaires sur l’iPhone 14 Plus reconditionné. Offre limitée dans le temps.

Un iPhone reconditionné à prix record

Lancé à 1169 € lors de sa sortie, l’iPhone 14 Plus d'Apple se trouve aujourd’hui autour de 309 € en version reconditionnée « parfait état », soit plus de 70 % d’économie. 

Et s'agissant justement d'une offre reconditionné et non d'une occasion, l’appareil est entièrement réinitialisé, contrôlé et garanti 2 an. 

L’écran peut avoir été remplacé, et la batterie affiche au minimum 80 % de sa capacité, garantissant une bonne autonomie.

L’offre inclut un câble USB (mais pas le chargeur secteur), et la livraison est gratuite et rapide (72h). Les produits sont testés avant expédition, conformément aux standards du reconditionné certifié. Un bon moyen d’allier économie et écologie.

20 % de bonus sur le ClubR, une bonne affaire à deux vitesses

Le Mégapeak ClubR est une opération spéciale du programme de fidélité Rakuten qui a lieu jusqu'à ce soir. L’inscription est gratuite et permet d’obtenir une cagnotte cashback équivalente à 20 % du montant de l’achat. Sur un iPhone à 309 €, cela représente 30,96 € reversés sur votre compte Rakuten à utiliser sur vos prochains achats.

En combinant le reconditionné et le cashback bonus, cet iPhone 14 Plus revient en réalité à un tarif effectif proche des 280 €, ce qui est difficile à battre actuellement.

✅ Points forts

  • Écran OLED 6,7 pouces lumineux et fluide
  • Puce A15 Bionic toujours puissante
  • Garantie 2 ans sur le reconditionné
  • Prix exceptionnel sous les 310 €
  • 20 % de cashback supplémentaire aujourd’hui

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non inclus
  • Écran possiblement remplacé (notification Apple)
  • Offre Mégapeak limitée à ce soir
  • Vient de Chypre (moins écologique)
