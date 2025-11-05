Le iPhone 14 Plus c'est la version grand format de l'iPhone 14 standard, avec son écran OLED de 6,7 pouces. Et si on veut le comparer aux générations actuelles d'iPhone, il conserve d’excellentes performances, une autonomie supérieure à la moyenne et un bloc photo toujours puissant.

Offre Black November : jusqu’à ce soir, le Mégapeak ClubR offre 20 % de cashback supplémentaires sur l’iPhone 14 Plus reconditionné. Offre limitée dans le temps.

Un iPhone reconditionné à prix record

Lancé à 1169 € lors de sa sortie, l’iPhone 14 Plus d'Apple se trouve aujourd’hui autour de 309 € en version reconditionnée « parfait état », soit plus de 70 % d’économie.

Et s'agissant justement d'une offre reconditionné et non d'une occasion, l’appareil est entièrement réinitialisé, contrôlé et garanti 2 an.

L’écran peut avoir été remplacé, et la batterie affiche au minimum 80 % de sa capacité, garantissant une bonne autonomie.

L’offre inclut un câble USB (mais pas le chargeur secteur), et la livraison est gratuite et rapide (72h). Les produits sont testés avant expédition, conformément aux standards du reconditionné certifié. Un bon moyen d’allier économie et écologie.

20 % de bonus sur le ClubR, une bonne affaire à deux vitesses

Le Mégapeak ClubR est une opération spéciale du programme de fidélité Rakuten qui a lieu jusqu'à ce soir. L’inscription est gratuite et permet d’obtenir une cagnotte cashback équivalente à 20 % du montant de l’achat. Sur un iPhone à 309 €, cela représente 30,96 € reversés sur votre compte Rakuten à utiliser sur vos prochains achats.

En combinant le reconditionné et le cashback bonus, cet iPhone 14 Plus revient en réalité à un tarif effectif proche des 280 €, ce qui est difficile à battre actuellement.