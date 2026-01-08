Bon Plan Soldes : Cet ultra haut de gamme d'Apple passe à moins de 430 € avec cette version reconditionnée en France

Acheter reconditionné est une pratique de plus en plus appréciée, tout simplement pour ce qu'elle permet d'obtenir : des smartphones plus haut de gamme à moins cher.

En plus de cela, acheter reconditionné, c'est aussi faire un geste écolo en réduisant l'impact environnemental énorme de la production de smartphones dans le monde.

Comment bien choisir son smartphone reconditionné ? L'iPhone 13 Pro Max est une figure d'exemple

Pour acheter reconditionné, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais les deux plus importants sont d’acheter un smartphone qui recevra encore assez de mises à jour pour être un bon investissement, et qui soit assez ancien (mais pas trop), afin d’optimiser son prix.

L'iPhone 13 Pro Max correspond bien à ces deux critères de sélection : il a 4 ans, ce qui est bien pour un iPhone, car Apple propose une politique de mises à jour très longue, et il est assez ancien pour que son prix ait drastiquement chuté.

On passe donc d'un prix de sortie aux alentours des 1300 €, à 429 € pour une version reconditionnée entièrement en France, c'est idéal.

Quels sont les détails de l'offre proposée sur CertiDeal ?

CertiDeal propose donc l'iPhone 13 Pro Max avec 128 Go de stockage à moins de 430 € en version Correct et 446 € en Très bon état.

Cela s'accompagne de 30 mois de garantie, ce qui est au-dessus du minimum légal, et vous pouvez payer en plusieurs fois, dont 4 fois sans frais via PayPal.

Pour les soldes, vous obtenez également 20 € de réduction avec le code SOLDES.

Vous êtes également satisfait ou remboursé pendant 30 jours, et il est possible de prendre différentes options : batterie neuve, vitre et coque installées, prolongation de garantie, etc.