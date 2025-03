C'est le meilleur smartphone au monde selon le MWC de Barcelone

Le Mobile World Congress (MWC), qui se tient chaque année à Barcelone, est un rendez-vous incontournable pour les acteurs majeurs de l’industrie mobile. C’est aussi l’occasion de découvrir les lauréats des GLOMOs, un prix prestigieux décerné par un jury indépendant composé de plus de 220 experts du secteur.

Un prix qui fait autorité dans l’industrie

Cette récompense est particulièrement suivie, car elle repose sur des critères stricts et des discussions menées par des spécialistes du domaine. Voici comment le MWC décrit son concours :

Celebrating 30 years of industry innovation, the GLOMOs are the industry’s most prestigious accolade, independently judged by over 220 leading experts. This year’s entries showcased groundbreaking advancements, making the judges’ decisions tougher than ever.

« Célébrant 30 ans d’innovation dans le secteur, les GLOMOs sont la distinction la plus prestigieuse de l’industrie, jugée indépendamment par plus de 220 experts de premier plan. Les nominés de cette année ont présenté des avancées technologiques majeures, rendant la tâche du jury plus difficile que jamais. »

And the winner is…

Pour choisir le smartphone de l’année, les juges des GLOMOs évaluent plusieurs critères essentiels :

Innovation et design Performances et architecture Technologies inédites intégrées Expérience utilisateur et fiabilité Influence écologique et durabilité Suivi logiciel et mises à jour

Mais sans plus attendre, le lauréat de cette édition est le Google Pixel 9 Pro !

Contre toute attente, ce n’est donc ni Samsung, ni Apple, ni même le Honor Magic 6 Pro dont nous avons souvent parlé ( et pourtant très bien noté sur DxOMark) qui s’impose, mais bien Google avec son Pixel 9 Pro.

Ce choix s’explique par des innovations marquantes, notamment sur l’écran et l’intelligence artificielle embarquée avec Gemini, qui révolutionne l’expérience utilisateur. Ce modèle ne se contente pas d’être puissant : il propose le meilleur équilibre entre innovation et prix, ce qui lui permet de se démarquer face à des concurrents aux fiches techniques plus impressionnantes, mais parfois moins optimisées.

Où acheter le Google Pixel 9 Pro ?

Actuellement, ce smartphone est proposé à un excellent prix chez Rakuten et Amazon, où il est disponible sous la barre des 900 €.

Certes, ce n’est pas un modèle « bon marché », mais il se démarque par une longévité exceptionnelle grâce à un suivi logiciel étendu, une réparabilité exemplaire et des innovations qui en font un appareil polyvalent, aussi bien pour le gaming, le streaming que la photographie.

Si nous avions dû faire un choix à la rédaction, notre verdict aurait peut-être été différent, mais il est difficile de nier l’impact et l’équilibre du Pixel 9 Pro. Un smartphone haut de gamme qui coche toutes les cases et s’impose comme une valeur sûre pour les années à venir.