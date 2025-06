Ce smartphone avec écran AMOLED et 8 Go de RAM passe à environ 200 € avant les soldes d’été

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G propose une autonomie solide, un excellent indice de réparabilité et surtout, une « étiquette énergie » impressionnante pour son tarif (si vous ne savez pas ce que c’est, pas d’inquiétude, car l'étiquette énergie devient obligatoire à partir de demain).

Si vous êtes un utilisateur qui utilise son smartphone régulièrement pour autre chose que les réseaux sociaux et la communication (jeux, streaming, applications multiples), ce modèle milieu de gamme propose un juste-milieu pas cher et efficace.

Un modèle équilibré, parfait pour celles et ceux qui ne se contentent pas des réseaux sociaux mais ne cherchent pas non plus à faire tourner Fortnite en ultra.