Ce smartphone milieu de gamme est (clairement) l’un des meilleurs en ce moment

Parmi les annonces majeures faites par Samsung au MWC de mars, nous retiendrons surtout la gamme des Galaxy A que la firme a souhaité mettre particulièrement à l'honneur cette année.

Mais parmi eux, le Galaxy A36 5G tire son épingle du jeu en proposant un prix plus bas que le Galaxy A55 grâce à des finitions un peu moins premium, mais toit en gardant des fonctionnalités poussés qui permettent de s'y retrouver.

Ajoutons que le modèle bénéficiera de mises à jour pendant une durée impressionnante de 6 ans.

Une promesse rare dans cette gamme tarifaire, puisque même certains smartphones haut de gamme font moins bien !

Une qualité renouvelée pour le segment du milieu de gamme ?

Le Galaxy A36 5G reprend les codes esthétiques des modèles plus haut de gamme avec ses lignes épurées, ses reflets soignés et son dos en verre qui lui confère une allure élégante en main. Certes, les bords sont en plastique, mais le rendu général est loin d’être cheap.

Le Galaxy A36 propose une qualité soutenue qui démontre la volonté de la marque pour rehausser le milieu de gamme vers des nouveaux standards.

Premier poibt fort, l'écran Super AMOLED

Le Galaxy A36 5G est équipé d’une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, c'est tout simplement grand et plutôt proche du haut de gamme.

Cela fait de ce smartphone un choix fort pour les fans de streaming vidéo.

Triple capteur photo dopé à l’IA

Le Galaxy A36 5G mise sur un triple capteur photo classique, mais c’est surtout l’intégration de l’intelligence artificielle qui booste l’expérience. Des fonctionnalités comme le mode « meilleure pose », qui ajuste un sourire ou rouvre les yeux fermés, sont habituellement réservées aux modèles haut de gamme.

Ce dernier point nous a particulièrement intrigué lors de notre test, nous n'attendions pas ici ce que même un iPhone ne proposait pas !

Performance et mémoire à la hauteur

Sous le capot, le Galaxy A36 embarque entre 6 et 8 Go de RAM, avec la possibilité d’étendre cette mémoire via le stockage interne. Cette configuration lui permet de gérer aisément multitâche, jeux et applications gourmandes.

En somme, un smartphone fluide et polyvalent qui s’adapte à un usage quotidien exigeant.

Polyvalent, performant et durable : le Galaxy A36 5G a tout pour plaire à ceux qui veulent un appareil fiable sans casser leur tirelire.

Où se procurer le Galaxy A36 au meilleur prix ?

Le Galaxy A36 5G est disponible sur le Samsung Store officiel, avec des options de paiement en plusieurs fois. Plusieurs variantes (stockage, coloris) sont également proposées.

Pour les chasseurs de bonnes affaires, Rakuten propose régulièrement des promotions intéressantes, avec actuellement un prix attractif à 254 €.