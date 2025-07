CertiDeal : les trois meilleures promos reconditionnés de la semaine (et il n'y a pas que de l'iPhone !)

Une pluie de réduction déferle sur le marché des smartphones durant ces soldes d'été 2025. Des modèles haut de gamme, aux entrés de gammes en passant par les reconditionnés, toutes les catégories de téléphones ont le droit à des remises en ce moment.

Cette semaine, Certideal, entreprise de reconditionnement française a multiplié les offres intéressantes. Aussi, voici les trois smartphones reconditionnés qui sortent du lot ces derniers jours accessibles à des prix attrayants.

Pourquoi choisir un smartphone reconditionné

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché des modèles reconditionnés se porte plus que bien ces dernière années. De plus en plus de français décident d'opter pour un smartphone reconditionné au vu de leurs prix bien inférieur aux modèles classiques.

Mais aussi pour des raisons écologiques, car choisir un appareil reconditionné, c'est diminuer l'empreinte carbone monstrueuse de l'industrie des téléphones. Comment ? Eh bien tout simplement en offrant une seconde vie à un smartphone totalement remis à neuf.

Et choisir Certideal, c'est aussi soutenir une boîte made in France qui s'occupe de la réparation et de la livraison de tous les smartphones disponibles sur leur site. Aussi, cela évite une pollution de l'atmosphère trop élevée avec un trajet de livraison plutôt court.

Le top 3 des smartphones de la semaine

Comme à l'accoutumée, le smartphone reconditionné le plus vendu au monde, fait également partie des meilleures promos de la semaine sur Certideal. Aussi, si vous êtes à la recherche d'un iPhone à prix mini, compatible avec toutes les dernières MAJ IOS. Cette offre va vous plaire.

iPhone 11 : l'indétrônable

L'iPhone 11 dispose d'un écran Retina de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz offrant une navigation fluide et un affichage de qualité pour regarder des vidéos YouTube ou scroller sur les réseaux sociaux.

Son double capteur photo de 12 Mpx n'est pas du tout dépassé et permet de prendre des clichés détaillés. Il suffira largement si vous prenez des photos occasionnellement pour immortaliser des souvenirs et les partager à vos proches.

En ce moment, grâce au code "SOLDES20", vous bénéficiez de 20€ de remise immédiate chez Certideal. Aussi, l'iPhone 11 est accessible à seulement 126€,99..

Samsung Galaxy S22 plus : un haut de gamme à moins de 400€

Ce top n'est pas uniquement constitué de smartphone Apple, puisqu'il inclut également un Samsung : le Galaxy S22+.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle grand format et haut de gamme à moins de 400€, ce smartphone va vous enchanter. C'est le modèle idéal pour les gros consommateurs de films et de séries ou de lives Twicth.

En effet, son large écran de 6,6 pouces équipé d'une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est taillé pour sublimer votre expérience utilisateur lorsque vous jouez à des jeux mobiles ou visionnez vos programmes favoris.

C'est aussi le smartphone le mieux pourvu en matière de photo : un capteur grand-angle de 50 Mpx, un capteur ultra garnd-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3 et un capteur avant pour les selfies de 10 Mpx.

Aussi, si vous êtes un fan de photographie, le module photo du Samsung Galaxy S22+ vous permet de prendre de beaux clichés détaillés.

Actuellement, à l'aide du code "SOLDES20", vous bénéficiez de 20€ de remise immédiate chez Certideal. Ainsi, le Samsung Galaxy S22+ est disponible à 379,99€.

iPhone 12 mini : une espèce en voie de disparition

L'iPhone 12 mini se faufile à la deuxième place de ce top trois smartphones de la semaine sur Certideal. Rien d'étonnant quand on est connaît les dimensions de ce modèle.

Avec ses 5,4 pouces, l'iPhone 12 mini fait partie des plus petits smartphones encore en vente sur le marché. Si vous avez des petites mains et que vous souhaitez utiliser votre téléphone à une main pour scroller sur TikTok ou Instagram.

C'est l'un des rares modèles pouvant encore le permettre. Aussi, son écran Super Retina XDR, vous offre une fluidité et une très bonne qualité d'affichage pour un usage journalier agréable. Un tel format permet aussi de jouir d'une intimité certaine contrairement aux modèles plus récents bien plus grands.

Il embarque une puce A14 bionic, un CPU 6 cœurs et 4 Go de ram, ce qui lui permet de faire tourner les applications les plus gourmandes et les jeux mobiles avec des graphismes très détaillés.

Dès maintenant et au moyen du code "SOLDES20", vous profitez de 20€ de remise immédiate chez Certideal. L'iPhone 12 mini est donc accessible à uniquement 140,99€.