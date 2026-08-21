Cet iPhone a perdu près de 30 % de sa valeur : une excellente nouvelle pour les acheteurs

Une forte décote n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour celui qui revend son smartphone, évidemment, oui. Mais pour celui qui cherche à l'acheter en reconditionné, c'est tout l'inverse.

Et dans ce cas précis, l'iPhone 15 Plus devient particulièrement intéressant. Selon le baromètre Easy Cash, sa valeur a chuté de 29,3 % en un an, l'année dernière.

L'iPhone 15 Plus est le champion de la décote

L'iPhone 15 Plus a été moins recherché que certains modèles Pro ou que l'iPhone 15 classique. Sa cote a donc davantage baissé sur le marché du smartphone reconditionné.

Cette baisse intervient sur un marché du reconditionné désormais bien installé, où certains modèles concentrent une grande partie des ventes. Nous avions d'ailleurs analysé les smartphones reconditionnés les plus vendus en 2025.

Pour l'acheteur, c'est justement ce qui rend ce modèle intéressant aujourd'hui. On retrouve un iPhone encore récent, équipé d'un grand écran OLED de 6,7 pouces, d'un chargement en USB-C et d'une puce A16 Bionic, mais à un prix évidemment bien plus accessible qu'à son lancement.

Le format Plus conserve aussi son gros avantage : une excellente autonomie, particulièrement appréciable si vous regardez beaucoup de vidéos, jouez ou utilisez intensivement votre smartphone au quotidien.

✅ Pourquoi il devient intéressant Décote de 29,3 % sur un an

Grand écran OLED de 6,7 pouces

Très bonne autonomie

USB-C et puce A16 Bionic ⚠️ Ce qu'il faut garder en tête Écran limité à 60 Hz

Format assez imposant

Décote qui va continuer avec le temps

Chez CertiDeal, le reconditionné ajoute quelques garanties rassurantes

Chez CertiDeal, l'iPhone 15 Plus est reconditionné en France et bénéficie d'une garantie de 30 mois.

La plateforme prévoit également 30 jours pour changer d'avis, ce qui permet de tester l'appareil avant de décider de le conserver.

CertiDeal indique par ailleurs que ses smartphones sont contrôlés et reconditionnés en France. Nous avions justement pu revenir en détail sur ce fonctionnement dans notre interview de Laure Cohen, la cofondatrice de CertiDeal.

Sa faiblesse à la revente devient sa force à l'achat

C'est tout le paradoxe de l'iPhone 15 Plus. Sa forte décote peut décevoir ceux qui l'ont acheté neuf, mais elle crée aujourd'hui une vraie opportunité sur le marché du reconditionné.

Si vous recherchez avant tout un grand écran, une bonne autonomie et un iPhone encore récent, sans payer le prix d'un modèle Pro Max, l'iPhone 15 Plus mérite clairement d'être regardé de près.