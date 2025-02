Cette astuce vous permet d’obtenir un iPhone 13 Pro Max au prix d’un milieu de gamme !

Quels sont les avantages de l'iPhone 13 Pro Max ?

Lancé en 2021, l’iPhone 13 Pro Max était le plus puissant smartphpone de la marque Apple à sa sortie. Il embarque encore aujourd’hui des caractéristiques très solides :

Un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec ProMotion (120 Hz), garantissant une fluidité optimale.

La puce A15 Bionic, qui reste performante même face aux modèles récents.

Un module photo triple capteur, avec un ultra-grand-angle et un téléobjectif, idéal pour les amateurs de photographie.

Une autonomie impressionnante, qui surpasse encore celle de nombreux smartphones actuels.

Bref, malgré son ancienneté relative, l’iPhone 13 Pro Max tient largement la route et se place comme une alternative judicieuse aux modèles plus récents, souvent vendus à des prix beaucoup plus élevés.

L’astuce de CertiDeal pour un prix imbattable

Là où CertiDeal frappe fort, c’est en proposant l’iPhone 13 Pro Max à seulement 482 € grâce à une astuce simple : la suppression du Face ID.

Le Face ID, système de reconnaissance faciale d’Apple, est certes pratique, mais il reste une option secondaire pour de nombreux utilisateurs. En l’excluant, CertiDeal est en mesure d’abaisser le prix tout en garantissant un appareil en parfait état de fonctionnement.

Autre point fort de cette offre : un reconditionnement effectué entièrement en France.

Cela signifie que chaque appareil est minutieusement testé, réparé si nécessaire, et remis à neuf dans le respect des normes les plus strictes. L’achat inclut une garantie de 2 ans, ainsi qu’une option permettant de remplacer la batterie par une neuve.