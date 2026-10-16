Envie de tenter l’aventure iPhone Duo ? Orange et Sosh la rendent possible malgré un prix de départ à plus de 2 300 €

Orange propose 150 € de remise immédiate sur l'iPhone Duo, tandis que Sosh accorde 100 € pour ses 15 ans. Les deux opérateurs permettent aussi d'étaler le paiement et de faire reprendre un ancien smartphone. Mais leurs offres ne fonctionnent pas exactement de la même manière.

Orange retire 150 € immédiatement

Orange applique 150 € de remise immédiate sur l'iPhone Duo jusqu'au 22 octobre 2026. La réduction est directement intégrée au prix : il n'y a pas de remboursement à réclamer après l'achat.

Avec un forfait Orange, l'iPhone Duo 256 Go est affiché à 1 469 € au lieu de 1 619 € après remise. Ce tarif concerne un achat combinant le smartphone et un forfait mobile Orange avec engagement.

C'est une piste intéressante pour ceux qui comptent changer à la fois de téléphone et de forfait. Il faut simplement garder en tête que le prix du mobile n'est qu'une partie de la dépense : le coût de l'abonnement sur 24 mois entre aussi dans le calcul.

Sosh enlève 100 € pour ses 15 ans

Sosh propose de son côté 100 € de remise immédiate sur l'iPhone Duo jusqu'au 30 octobre 2026. La réduction passe par le code promotionnel anniversaire de l'opérateur.

Sosh conserve surtout l'avantage de ses forfaits sans engagement. Pour acheter le téléphone seul sur la boutique, il faut être client Sosh mobile. Il est aussi possible de commander l'iPhone Duo en ouvrant une nouvelle ligne Sosh.

Orange accorde donc 50 € de remise supplémentaire, mais Sosh possède un autre atout important : le financement à taux 0 % sur l'iPhone Duo 256 Go.

Orange et Sosh ne financent pas l'iPhone Duo de la même façon

Avec un téléphone vendu plus de 2 300 € chez Apple, pouvoir étaler le paiement peut faire une vraie différence. Orange et Sosh le permettent tous les deux, mais pas aux mêmes conditions.

Chez Orange, le Financement Sur Mesure est proposé sur 12, 24, 36 ou 48 mois. Pour l'iPhone Duo affiché à 1 469 € avec forfait, le financement sur 24 mois revient à 71,07 € par mois. Avec un TAEG fixe de 15,81 %, le montant total payé atteint 1 705,68 €. Le crédit ajoute donc 236,68 € au prix comptant.

Chez Sosh, l'iPhone Duo 256 Go peut être payé 97,46 € par mois pendant 24 mois à taux 0 %. Le montant total reste de 2 339 € : le paiement est étalé sur deux ans sans intérêts supplémentaires.

En résumé, Orange permet de réduire davantage le prix du téléphone avec certaines offres comprenant un forfait, tandis que Sosh propose un financement plus avantageux si l'objectif est surtout d'étaler le paiement.

La reprise peut encore réduire la facture

Le financement permet de payer plus progressivement. La reprise d'un ancien smartphone permet, elle, de récupérer une partie de sa valeur.

Orange propose ce service directement lors de l'achat de l'iPhone Duo. Le montant dépend du modèle repris et de son état. Sosh propose également la reprise des anciens smartphones, et son code SOSH15 peut être cumulé avec les autres remises éligibles.

Pour quelqu'un qui possède encore un iPhone récent en bon état, la reprise peut donc réduire sensiblement le montant restant à financer.

Un premier iPhone pliable qui reste un achat à part

L'iPhone Duo est le premier smartphone pliable d'Apple. Il associe un écran extérieur de 5,4 pouces à un écran intérieur de 7,6 pouces et embarque la puce A20 Pro. Nous l'avons également comparé au Galaxy Z Fold8 pour mettre en perspective les deux approches.

À partir de 2 339 € chez Apple, l'iPhone Duo reste très cher. Mais pour ceux qui ont réellement envie de tenter l'expérience, Orange et Sosh permettent d'éviter de tout payer d'un coup. Orange mise surtout sur la remise et le prix avec forfait, tandis que Sosh se distingue par son financement sur 24 mois à taux 0 %. La reprise d'un ancien smartphone peut encore alléger la facture.