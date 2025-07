Galaxy Unpacked 2025 : comment suivre en direct le lancement des Galaxy Z Flip7 et Fold7 ?

Après Séoul et Paris en 2023 et 2024, Samsung a choisi New York et plus précisément Brooklyn pour l'édition 2025 de la Galaxy Unpacked. La conférence estivale du constructeur sud-coréen, généralement anglée autour des Samsung Galaxy Z a lieu aujourd'hui.

Le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Fold 7 ainsi que la Galaxy Watch 8 devraient être présentés.

Un évènement retransmis en direct

La dernière Galaxy Unpacked remonte à janvier 2025. Samsung avait annoncé le lancement de la nouvelle gamme de Galaxy S25 composée de la version classique, + et Ultra. C'était également l'occasion de présenter de nouvelles capacités IA et l'intégration de Gemini Live.

La Galaxy Unpacked de ce mois de juillet 2025 sera retransmise en direct depuis le site internet de Samsung. Mais aussi depuis leur chaîne YouTube. La conférence sera accessible complètement gratuitement du début à la fin à partir de 16h00 cet après-midi.

Vous pouvez d'ores et déjà lancer le stream officiel de Samsung sur YouTube en attendant le lancement de la Galaxy Unpacked 2025, d'ici quelques heures. Aucune inscription n'est nécessaire pour suivre l'événement.

À quoi s'attendre pour cette édition ?

Le programme de la Galaxy Unpacked 2025 est un secret de Polichinelle. Samsung va dévoiler sa toute nouvelle gamme de smartphones pliants : le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Fold 7 et sa dernière montre connectée : la Galaxy Watch 8.

D'après les rumeurs, le Galaxy Z Fold 7, modèle pliant haut de gamme de Samsung, serait encore plus fin que son prédécesseur et disposerait d'un écran toujours plus grand de presque 8 pouces.

Le Galaxy Z Flip 7, smartphone plus tourné vers le grand public, devrait également être plus fin que le Z Flip 6 et proposer un écran au format replié de 4,1 pouces (contre 3,4 pouces actuellement).

Et pour les plus petits budgets, des rumeurs autour d'un Galaxy Z Flip 7 FE, au prix bien plus abordable, se sont multipliées ces derniers jours.

Quant à la Galaxy Watch 8, elle devrait embarquer le nouveau processeur Exynos W100. Mais aussi, toujours plus d'IA intégrée notamment sur le volet santé. Côté performance, cette montre offrirait une meilleure autonomie et étanchéité que la Galaxy Watch 7.

Quand ces nouveaux produits seront disponibles ?

Comme à son habitude, à la suite de sa conférence, Samsung devrait instantanément ouvrir les précommandes pour le Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, la Galaxy Watch 8 et potentiellement le Galaxy Z Flip E.

Pour vous faire une idée, le Samsung Galaxy S25 avait été commercialisé le 7 février 2025. Soit un peu plus de deux semaines après la Galaxy Unpacked du 22 janvier 2025.

Ainsi, les smartphones et autres appareils connectés devraient être accessibles en magasin avant le mois d'aout, au plus tard la semaine du 28 juillet.