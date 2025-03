Galaxy Z Flip7 FE : des rendus réalistes du mobile pliant de Samsung

D'après les informations qui circulent, le Galaxy Z Flip7 FE reprendrait en grande partie les caractéristiques du Galaxy Z Flip6, avec quelques ajustements stratégiques pour réduire les coûts. Cette approche permettrait à Samsung de proposer un appareil pliant à un prix plus accessible, tout en maintenant une expérience utilisateur de qualité.

Les rendus CAD et une vidéo à 360 degrés du Galaxy Z Flip7 FE ont récemment été dévoilés en exclusivité sur le site https://sammyguru.com/ en collaboration avec le leaker @OnLeaks. Cela nous donne un premier aperçu de ce que pourrait être ce nouveau modèle. Selon ces images, le design resterait fidèle à l'esthétique de la série Z Flip, avec quelques modifications mineures pour le distinguer de son grand frère, le Z Flip7 standard.

Des caractéristiques techniques qui ne font que peu de compromis

Le Galaxy Z Flip7 FE serait doté d'un écran intérieur pliant de 6,7 pouces, similaire à celui du Z Flip6. Cet écran Dynamic AMOLED 2X offrirait une résolution de 1080 x 2640 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant ainsi une fluidité d'affichage optimale.

L'écran de couverture, quant à lui, mesurerait 3,4 pouces, offrant un espace suffisant pour consulter les notifications et effectuer certaines actions sans avoir à déplier l'appareil. Rappelons qu'il vient d'obtenir une certification livrant ses secrets sur sa capacité de recharge te de batterie.

Les dimensions du smartphone seraient de 165,1 x 71,7 x 7,4 mm, ce qui le rendrait légèrement plus épais que le Galaxy Z Flip6. Cette différence pourrait s'expliquer par des choix visant à réduire les coûts de production, sans pour autant compromettre la solidité de l'appareil.

Côté performances, le Galaxy Z Flip7 FE serait équipé d'un processeur Exynos 2400e, une version légèrement moins puissante de l'Exynos 2400. Ce choix permettrait à Samsung de proposer un appareil offrant des performances satisfaisantes pour la plupart des usages quotidiens, tout en proposant un prix plus abordable. Le smartphone disposerait de 8 Go de RAM et d'un stockage interne de 128 Go, des caractéristiques suffisantes pour une utilisation courante.

Un module photo qui ne démérite pas

Le Galaxy Z Flip7 FE conserverait une configuration à double capteur photo à l'arrière, potentiellement similaire à celle du Z Flip6. Le module principal serait équipé d'un capteur de 50 mégapixels, tandis que le second capteur, probablement un ultra grand-angle, offrirait 12 mégapixels. Cette configuration permettrait de capturer des images de qualité dans diverses conditions d'éclairage.

En outre, à l'avant, le smartphone serait doté d'un capteur selfie de 10 mégapixels, intégré dans une petite perforation au centre de l'écran intérieur. Cette caméra frontale devrait offrir des performances satisfaisantes pour les appels vidéo et les selfies.

Bien que ces spécifications photo semblent identiques à celles du Galaxy Z Flip6, Samsung pourrait avoir apporté des améliorations au niveau du traitement d'image pour optimiser la qualité des clichés, notamment grâce à la technologie ProVisual Engine, un système de traitement photo par intelligence artificielle.

Côté logiciel, le Galaxy Z Flip7 FE serait lancé avec One UI 7.0, la dernière version de l'interface utilisateur de Samsung, basée sur Android 15. De plus, comme les Galaxy S25, le smartphone bénéficierait également de sept ans de mises à jour du système d'exploitation Android. Pour les fonctions d'intelligence artificielle de Galaxy AI, ce modèle pourrait être limité en raison des capacités réduites du NPU (Neural Processing Unit) du processeur Exynos.

Position stratégique dans la gamme Samsung

Avec le Galaxy Z Flip7 FE, Samsung adopte une stratégie similaire à celle déployée pour sa série FE (Fan Edition) de smartphones classiques. L'objectif est de proposer un appareil offrant l'essentiel de l'expérience premium à un prix plus accessible, en faisant quelques compromis judicieux sur certaines caractéristiques techniques.

Le prix exact du Galaxy Z Flip7 FE fait l’objet de nombreuses rumeurs. Il pourrait se situer autour de 593 dollars, soit environ 550 euros. Nous verrons d’ici début juillet si les informations se vérifient.