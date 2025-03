Le Samsung Galaxy Z Flip7 FE obtient sa certification 3C, un lancement prévu en juillet

Ce nouveau modèle, identifié sous le numéro SM-F7610, pourrait être commercialisé aux côtés des Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 dès juillet prochain, période traditionnellement choisie par Samsung pour présenter ses nouveaux smartphones pliants. Cette certification intervient juste après celle des Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, qui ont été approuvés par la même plateforme de certification.

Il s'agira de la première fois que Samsung lancera une version « FE » de son téléphone pliant, avec des spéculations indiquant une commercialisation dans plusieurs marchés, notamment l'Inde et les Émirats arabes unis, en plus de la Chine.

Quelles sont les caractéristiques techniques révélées par la certification 3C ?

La certification 3C nous apprend que le Galaxy Z Flip7 FE prendra en charge une charge rapide de 25W via l'adaptateur secteur EP-TA800. Cependant, comme pour d'autres appareils Samsung récents, il serait étonnant que le chargeur soit inclus dans la boîte.

Selon les rumeurs, Samsung n'utiliserait pas de processeur Exynos pour ce modèle, préférant opter pour un SoC Snapdragon de milieu de gamme. L'appareil conserverait l'écran du Galaxy Z Flip6 de l'année dernière, à savoir un écran pliant de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un smartphone pliant plus accessible mais avec quelques compromis

Le Galaxy Z Flip7 FE fonctionnera sous One UI 7 basé sur Android 15, mais en raison des limitations du NPU (partie du chipset dédiée à l’intelligence artificielle), il pourrait ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités Galaxy AI disponibles sur les Fold7 et Flip7. Pour la photographie, l'appareil devrait être équipé d'une caméra frontale de 12 mégapixels pour les selfies et d'une caméra arrière de 50 mégapixels.

Parmi les autres caractéristiques attendues, on retrouve des haut-parleurs stéréo, la prise en charge du Wi-Fi 6E et le moteur ProVisual pour une expérience multimédia améliorée. En termes de durabilité, il intégrerait probablement l'Ultra-Thin Glass (UTG) et une conception de charnière similaire au Flip6, ainsi qu'un cadre en armure d'aluminium et une protection Gorilla Glass Victus. Le téléphone devrait également présenter des bords plats et un certain niveau de résistance à l'eau.

Si les rumeurs se confirment, le Galaxy Z Flip7 FE pourrait représenter une option intéressante pour les personnes qui souhaitent adopter la technologie pliante sans investir dans les modèles haut de gamme.