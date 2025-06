Google annule son événement Pixel 10 pour les Superfans prévu en juin

Google vient de décevoir ses fans les plus fidèles en annulant l'événement exclusif qui devait permettre aux membres du programme Pixel Superfans de découvrir en avant-première les futurs smartphones Pixel 10. Initialement programmé pour le 27 juin à Londres sous le nom de « Pixel Penthouse », cet événement suscitait de nombreuses spéculations sur un possible lancement anticipé de la nouvelle génération de smartphones.

Un programme exclusif pour les fans les plus dévoués

Le programme Pixel Superfans permet de fidéliser la communauté d'utilisateurs des appareils Google. Réservé aux passionnés de 18 ans et plus résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne, ce programme offre des avantages exclusifs à ses membres. Ces derniers bénéficient en effet d'invitations à des événements privés, de cadeaux personnalisés, de réductions sur les produits Pixel et d'un accès privilégié à des sessions de questions-réponses avec les équipes de développement de Google.

L'événement du 27 juin devait accueillir seulement 25 participants sélectionnés parmi les Superfans, qui auraient eu l'opportunité de manipuler des « appareils Pixel en pré-lancement ». Bien que Google n'ait jamais explicitement mentionné le Pixel 10, le timing et la nature de l'événement laissaient peu de place au doute sur l'identité des appareils concernés.

Or, cet évènement a été annulé alors que des invitations avaient déjà été envoyées et que la sélection des participants était en cours. Selon la marque, des « circonstances imprévues » ont contraint l'entreprise à revoir ses plans, sans que la nature exacte de ces difficultés ne soit précisée.

Report au 4 septembre et interrogations sur le calendrier

Dans un message adressé aux Superfans concernés, Google a présenté ses excuses et proposé une compensation sous la forme d'une invitation anticipée au « Pixel Superfans Insider Event » programmé pour le 4 septembre. Cette nouvelle date intervient après le lancement officiel attendu de la série Pixel 10, transformant ainsi l'événement d'une session de découverte exclusive en une rencontre post-lancement.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette décision : des retards dans la finalisation des appareils, des problèmes logistiques liés au lieu de l'événement, ou encore des ajustements stratégiques dans la communication de Google. L'entreprise reste évidemment discrète sur les raisons exactes, se contentant d'évoquer des circonstances indépendantes de sa volonté.

Cette annulation ne semble toutefois pas remettre en question le calendrier de lancement global du Pixel 10. Les fuites récentes continuent de pointer vers une présentation officielle à la mi-août, avec une date probable fixée au 20 août. Rappelons que les Pixel 9 ont été lancé le 13 août donc bien plus tôt que les précédentes générations de mobiles Google.