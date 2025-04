Google Pixel 10 Pro Fold : un design conservé, mais des améliorations techniques attendues

Les rendus publiés sur le site Android Headlines en collaboration avec le très bien renseigné @OnLeaks montrent un design très similaire à celui du Pixel 9 Pro Fold, avec peu de modifications esthétiques apparentes.

Le module photo arrière conserverait des dimensions comparables à celles du modèle actuel, laissant présager que les capteurs photo pourraient rester identiques ou de taille équivalente.

D'après les sources citées par Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold répondrait au nom de code « Rango », une information confirmée depuis septembre dernier. Bien que les détails techniques restent encore parcellaires, certaines caractéristiques commencent à se préciser.

L'appareil embarquerait le processeur Tensor G5, fabriqué par TSMC contre un Tensor G4 équipant la génération actuelle. Cette nouvelle puce devrait apporter des améliorations en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Une fiche technique qui s'affine progressivement

Côté mémoire, le Pixel 10 Pro Fold conserverait la configuration du modèle précédent avec 16 Go de RAM, un volume généreux permettant une gestion fluide du multitâche, particulièrement utile sur un appareil pliant.

Pour le stockage, deux options seraient proposées : 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD, ce qui est le cas de tous les mobiles haut de gamme et des pliants tout particulièrement.

L'une des améliorations les plus attendues concernerait l'épaisseur de l'appareil. Selon les informations disponibles, le Pixel 10 Pro Fold devrait être plus fin que son prédécesseur, bien que les dimensions exactes ne soient pas encore connues. Cette réduction d'épaisseur ne permettrait toutefois pas d'atteindre la finesse de certains concurrents, comme le Honor Magic V3 ou le Oppo Find N5, qui restent des références en la matière.

La question de l'écran demeure en suspens. Rappelons que le Pixel 9 Pro Fold dispose d'un écran externe de 6,3 pouces et d'un écran interne de 8 pouces.

Il serait logique que Google conserve des diagonales similaires tout en améliorant potentiellement la qualité d'affichage, la luminosité ou le taux de rafraîchissement. Néanmoins, aucune information concrète n'a filtré sur ce point.

Une stratégie de lancement et de prix qui se précise

Selon les sources d'Android Headlines, Google prévoirait de dévoiler le Pixel 10 Pro Fold en août 2025, lors d'un événement Made by Google. L'appareil serait lancé simultanément avec les autres modèles de la gamme : Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, comme pour la série des Pixel 9 l’année dernière, dont la présentation officielle a eu lieu au début du mois d’août. En outre, Google envisagerait de proposer son Pixel 10 Pro Fold à un tarif inférieur à celui de son prédécesseur.