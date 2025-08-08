Google Pixel 10 Pro XL : son design sous toutes les coutures

Après des rendus publiés il y a maintenant plusieurs mois et des images qui ont fuitées un peu plus récemment, c’est au tour d’images jugées comme officielles du Pixel 10 Pro XL qui font leur apparition avant le lancement officiel de la série Pixel 10 de Google. D'après celle-ci, le Google Pixel 10 Pro XL confirme l’adoption d’une approche évolutive plutôt que révolutionnaire concernant son apparence. En effet, la silhouette générale reprend les proportions du Pixel 9 Pro XL avec des dimensions légèrement ajustées : 162,8 x 76,6 x 8,5 mm pour un poids de 221 grammes. La marque elle-même vient de publier une vidéo bande-annonce de cette gamme.

La face avant conserve l'agencement symétrique des bordures autour de l'écran OLED de 6,8 pouces, créant un équilibre visuel harmonieux. Les coins arrondis de l'écran s'intègrent naturellement dans le châssis en aluminium, créant une transition fluide entre les différents matériaux.

L'écran bénéficierait d'une protection Corning Gorilla Glass Victus 2, garantissant une résistance aux rayures et aux chocs du quotidien. Cette dalle OLED LTPO afficherait une définition de 2992 x 1344 pixels, assurant une netteté optimale pour tous les contenus multimédias.

La barre de capteurs photo : signature visuelle maintenue

Sur le Pixel 10 Pro XL, l'élément le plus distinctif du design reste inchangé : la barre horizontale accueillant les capteurs photo au dos du smartphone. Cette caractéristique, introduite avec la série Pixel 6, continue de différencier les smartphones Google de la concurrence. La barre traverse entièrement la largeur du dos.

Les trois modules photo s'intègrent harmonieusement dans cette barre. Le capteur principal de 50 mégapixels occuperait la position centrale, flanqué du module ultra grand-angle de 48 mégapixels et du téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique x5.

Plusieurs couleurs et une finition Premium, bien entendu

Google proposerait le Pixel 10 Pro XL dans plusieurs coloris soigneusement sélectionnés. Les fuites révèlent deux teintes principales : Moonstone, une couleur claire aux reflets argentés sophistiqués, et Obsidian, plus sombre et intemporelle. D'autres options comme Porcelain et Jade devraient également enrichir le catalogue.

Le Pixel 10 Pro XL serait officiellement dévoilé lors de l'événement « Made by Google » programmé pour le 20 août 2025.