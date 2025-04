Honor et Google Cloud : un partenariat stratégique pour l’IA sur les appareils connectés

Alors qu’on entend parler d’intelligence artificielle partout et pour tout, la marque Honor entend bien se positionner comme l’une des sociétés en phase avec ce nouveau mouvement. L’objectif affiché : démocratiser l’accès à l’IA et proposer des expériences utilisateurs enrichies.

Une collaboration renforcée pour accélérer l’innovation

Depuis le lancement du Honor Alpha Plan en mars dernier, la marque ambitionne de devenir un leader mondial dans le domaine des écosystèmes d’appareils intelligents basés sur l’IA. Selon Honor, le partenariat avec Google Cloud constitue « un pilier central de cette stratégie, offrant un accès privilégié aux infrastructures et à l’expertise IA de Google ». Cette collaboration vise à développer des smartphones dotés de capacités IA de nouvelle génération, en repoussant les frontières technologiques grâce à une co-création étroite avec Google Cloud.

Lors de l’événement Google Cloud Next 2025, Eric Fang, Senior Director of Product Planning chez Honor, a souligné que cette synergie permet déjà d’intégrer des fonctionnalités innovantes et intuitives, à l’image de Magic Portal 2.0. Désormais, l’intégration des modèles de langage Gemini de Google ouvre la voie à des fonctionnalités IA inédites, redéfinissant l’expérience utilisateur sur les appareils Honor.

En comparaison avec d’autres acteurs du marché, Honor se démarque ainsi par une stratégie d’intégration directe des technologies Google, là où certains concurrents développent leurs propres solutions IA en interne ou s’appuient sur des partenaires tiers moins spécialisés. On sait aussi que Samsung propose une intégration relativement profonde des outils du géant américain en matière d’intelligence artificielle voulant également proposer des alternatives à l’image de Perplexity AI, par exemple.

Des fonctionnalités IA dédiées à la photo et à la productivité

Parmi les innovations présentées, la technologie AI Outpainting a particulièrement retenu l’attention. Intégrée à la suite AiMAGE, elle repose sur le modèle Imagen de Google et permet d’agrandir les photos jusqu’à deux fois leur taille initiale, tout en offrant la possibilité de recadrer ou de faire pivoter l’image après la prise de vue. Selon Honor, cette fonctionnalité réduit l’importance du cadrage initial, puisque le remplissage génératif assure une continuité fluide de l’image, même dans des situations complexes comme des paysages ou des bâtiments.

Toujours dans le domaine de la photographie, la fonction AI Eraser permet de supprimer aisément des éléments indésirables sur une photo. Grâce à l’IA, les zones effacées sont automatiquement remplacées par un contenu réaliste et cohérent, minimisant les risques d’effets artificiels. Ces outils, issus de la collaboration avec Google Cloud, visent à rendre la retouche photo plus accessible et intuitive pour tous les utilisateurs.

Sur le plan de la productivité, Honor prévoit aussi d’intégrer de nouveaux outils basés sur Google Gemini, destinés à simplifier les tâches quotidiennes et à offrir une assistance intelligente directement au sein des appareils. Samsung ou Xiaomi proposent également des fonctionnalités similaires sur leurs modèles haut de gamme.

Les nouveaux outils de Google dédiés à la vidéo

En mai prochain, Honor prévoit de lancer de nouveaux produits intégrant la technologie Veo de Google pour la génération vidéo, promettant des expériences inédites en matière de créativité et de réalisme. Cette intégration permettra de comprendre des commandes utilisateurs et de générer des vidéos traduisant leur vision créative, ouvrant de nouvelles perspectives.

Les prochains mois permettront d’évaluer l’impact concret de ces nouveautés sur le marché et la capacité de Honor à s’imposer durablement dans l’univers des technologies intelligentes.