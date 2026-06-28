Honor Magic V6 : et si le vrai argument de ce smartphone pliant n'était pas son écran ?

Pour marquer ce lancement, la marque propose une réduction de 300 € avant même la révélation du prix du Honor Magic V6. Pour cela, il suffit de vous inscrire à leur newsletter avant le 2 juillet (en sachant que vous pouvez ensuite vous désinscrire très simplement).

De plus, en vous inscrivant, un jeu concours permet de tenter sa chance pour obtenir le téléphone au tarif symbolique de 0,10 €.

Une autonomie hors norme et une puce taillée pour durer

Si l'écran pliant du Magic V6 est ce qui lui donne corps, le véritable point fort de cet appareil réside sous son châssis. Paradoxal ? Pas vraiment, car si le smartphone pliant est encore un objet qui catalyse les craintes (traces de pliures, fragilité, batterie faible, compromis, etc.)...

...c'est justement là, dans le pétrin encore fumant de ces futurs smartphones pliants, que Honor vient se saisir du sujet et le modeler à son image.

Pour commencer, le constructeur intègre une batterie de 6 660 mAh ! Les estimations parlaient même de plus de 7 000, mais ne faisons pas la fine bouche, car les smartphones plus classiques arborant une telle batterie sont minimes sur le marché.

Sur le segment des téléphones pliables, où, par ailleurs, l'espace intérieur est restreint, une telle capacité constitue une véritable performance. Cela promet une autonomie réelle pouvant dépasser les deux jours complets d'utilisation.

Rappelons que Honor est le parangon de l'autonomie pour le marché du smartphone, notamment avec ses milieu de gamme comme le Honor 400 ou le Magic8 Lite, qui caracolent en tête des classements de DXOMARK.

✅ Les points forts Batterie énorme de 6 660 mAh pour plus de deux jours d'autonomie réelle

Puce Snapdragon de dernière génération assurant une grande durabilité

Solidité du châssis pliante testée pour résister aux accidents ⚠️ À prendre en compte Tarif de départ élevé estimé autour des 1 700 € hors réduction

Format pliable nécessairement plus épais en poche qu'un smartphone classique

Poids global lié à l'intégration d'une batterie aussi massive (219g)

Cette endurance s'associe à des performances conçues pour le long terme. Le smartphone embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'un des processeurs haut de gamme les plus puissants du marché, si ce n'est le plus puissant d'après certains.

C'est un choix technique qui met l'accent sur une durabilité à toute épreuve, et garantit que le système pourra encaisser toutes les futures versions d'Android pendant de nombreuses années.

Au-delà d'être souvent un argument marketing, la puissance d'un appareil est aussi à concevoir comme une garantie face aux évolutions du futur. Un smartphone ayant 7 ans de mises à jour, mais qui ne peut plus rien faire tourner au bout de 4, n'est pas l'idéal.

Honor annonce 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, nous avons donc le combo gagnant pour la durabilité, or il s'agit du critère numéro 1 des consommateurs en France.

Comme nous avons déjà pu l'évoquer dans nos colonnes, cet appareil est équipé d'un capteur photo très évolué, un choix probablement pensé pour rendre l'appareil d'autant plus polyvalent, et donc attrayant. S'il intègre bien un capteur principal de 200 mégapixels, l'intérêt vient surtout de la configuration globale de ses objectifs.

Robustesse certifiée et équipement photo polyvalent

La fragilité historique des formats pliants appartient également au passé. En plus de ses batteries impressionnantes, Honor a une autre spécialité, la robustesse.

Cela fait quelques années que nous pouvons nous amuser à tester la solidité de leurs appareils, que ce soit en tentant de rayer leurs écrans avec du papier de verre, voire de planter des clous avec leurs écrans...

Le constructeur met en avant une finesse et une résistance au sommet pour préserver l'appareil des accidents de la vie courante.

Pour preuve, la marque a d'ailleurs prouvé la solidité de sa structure en soumettant ce téléphone pliable à l'épreuve d'une tyrolienne !