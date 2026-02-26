Honor Magic V6 : un pliable mis à l’épreuve d’une tyrolienne pour démontrer sa robustesse !

À retenir Le Honor Magic V6 est un smartphone pliant au format « livre », prévu pour être lancé pendant le MWC 2026.

est un smartphone pliant au format « livre », prévu pour être lancé pendant le MWC 2026. Une vidéo promotionnelle montre le smartphone comme point d’ancrage d’une tyrolienne pour illustrer sa robustesse.

pour illustrer sa robustesse. La charnière en acier Honor Super Steel est annoncée à 2800 MPa pour une résistance mécanique élevée.

Honor prépare le lancement de son Magic V6, un nouveau smartphone pliant au format « livre » qui doit être présenté officiellement lors du MWC 2026 à Barcelone, au début du mois de mars. Successeur direct du Magic V5, ce modèle vise le très haut de gamme Android et se veut être une nouvelle génération de pliants conçus pour rivaliser avec les prochains Galaxy Z Fold de Samsung ou les futurs modèles de Google.

Une vidéo pour montrer la robustesse de la charnière

Pour marquer les esprits avant sa conférence, le constructeur multiplie les contenus promotionnels, dont une vidéo relayée sous le titre choc « IL SAUTE DANS LE VIDE AVEC UN Honor Magic V6 ?! », reprenant un défi de tyrolienne pensé pour illustrer la résistance de l’appareil.

Dans cette mise en scène, le smartphone sert de support central à une tyrolienne, chargé de soutenir le poids d’une personne au-dessus d’un lac, dans un environnement que la marque présente comme réel et non simulé.

Selon Honor, ce défi Zipline a pour objectif de démontrer qu’un appareil très fin peut aussi afficher une robustesse élevée, là où les pliables sont encore souvent perçus comme plus fragiles que les smartphones classiques.

Pour appuyer ce discours, le fabricant met en avant une charnière en acier Honor Super Steel annoncée à 2800 MPa, censée offrir une résistance mécanique rare sur ce type de produit. La vidéo joue ainsi sur le contraste entre la finesse du boîtier et la capacité à encaisser une contrainte extrême, un angle de communication qui cherche à se différencier des campagnes plus traditionnelles de la concurrence.

Les grandes marques de pliants doivent rassurer sur la durabilité de leurs modèles, face à des utilisateurs encore prudents concernant les charnières, les écrans internes et l’étanchéité. Les Galaxy Z Fold et les autres pliables premium communiquent eux aussi sur le nombre de cycles d’ouverture ou les certifications de résistance, mais Honor choisit ici une démonstration plus spectaculaire, centrée sur un scénario proche du « cascadeur sponsorisé ».

Sans valoir un protocole de laboratoire, ce type de séquence contribue néanmoins à installer l’idée d’un pliable conçu pour encaisser des contraintes inhabituelles.

