Honor Magic V6 : un pliant très endurant avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 et capteur 200 mégapixels ?

Le Honor Magic V6 est présenté dans les rumeurs comme le successeur direct du Magic V5, un pliant au format « livre » qui a été salué pour son format fin et léger. D’après les informations relayées par des tipsters comme Digital Chat Station, Honor travaillerait sur une nouvelle génération destinée à être lancée en 2026, avec une fiche technique alignée sur le très haut de gamme Android.

Selon ces sources, le Magic V6 conserverait le format pliant de type livre de son prédécesseur, avec un grand écran interne et un écran de couverture, tous deux basés sur une dalle AMOLED à haute fréquence de rafraîchissement. On évoque un écran interne proche de 7,9 pouces, avec une définition élevée et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le smartphone fonctionnerait sous MagicOS 10 basé sur une version récente d’Android, avec une interface optimisée pour le multitâche et l’affichage sur grand écran, dans la continuité des précédents modèles de la marque.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ambitions de performance

Au cœur du Honor Magic V6, les fuites convergent vers la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le SoC mobile le plus haut placé au catalogue de Qualcomm pour les flagships Android de 2026. Selon ces indiscrétions, Honor chercherait à aligner son pliant sur les futurs modèles les plus puissants du marché, à l’image des séries Honor Magic8 et des prochains smartphones haut de gamme concurrents équipés de la même puce.

Ce choix de plateforme permettrait, sur le papier, d’offrir des performances très élevées pour le multitâche, les jeux et les usages gourmands en calcul, tout en laissant une marge importante pour la gestion de l’IA embarquée et des fonctionnalités logicielles avancées. Pour le reste la configuration technique, on parle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec possiblement d’autres variantes plus généreuses.

Honor Magic V5

Batterie géante et recharge sans fil

L’un des points les plus commentés dans les fuites concerne la batterie du Honor Magic V6. Selon plusieurs sources, le constructeur testerait deux configurations : une version équipée d’une double cellule de 6900 mAh et une autre dont la capacité totale atteindrait 7200 mAh, ce qui représenterait un niveau très élevé pour un smartphone pliant. Si cette seconde option est retenue pour la commercialisation, le Magic V6 pourrait revendiquer l’une des autonomies les plus importantes parmi les pliants grand format.

L’appareil prendrait également en charge la recharge sans fil.

Capteur de 200 mégapixels et autres caractéristiques attendues

Les fuites accordent aussi une place importante à la partie photo du Honor Magic V6 comme les autres modèles de la marque notamment les mobiles les plus haut de gamme. Plusieurs sources indiquent que le pliant serait équipé d’un module principal de 200 mégapixels, là où le Magic V5 utilisait un capteur de définition inférieure, aligné sur les standards haut de gamme de sa génération. L’objectif serait d’offrir une meilleure marge de recadrage et une meilleure gestion des détails, tout en s’appuyant sur le traitement logiciel pour contenir le bruit et optimiser les images produites.

D’autres capteurs seraient également prévus, notamment un ultra grand-angle et un téléobjectif, mais les définitions et les focales précises varient d’une fuite à l’autre.

À ce stade, Honor n’a pas communiqué de calendrier précis pour le lancement du Magic V6.

Les sites relayant les fuites évoquent une sortie probable en 2026, avec un lancement initial en Chine avant une éventuelle commercialisation internationale, comme cela a été le cas pour certains modèles précédents de la série Magic. D’ici là, la marque devra se concentrer sur le lancement prochain de son flagship Magic8 Pro qui est déjà officiel en Chine.

