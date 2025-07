iPhone 13 Mini : Le meilleur smartphone reconditionné en format réduit à petit prix ?

Les attentes quant à l'usage souhaité d'un smartphone évoluent continuellement au fil des années et des générations. S'il y a dix ans, un écran de cinq pouces paraissait particulièrement grand et largement suffisant pour naviguer sur le web ou pour d'autres usages de l'époque.

Aujourd'hui, il n'en existe presque plus. Et les smartphones dits compacts embarquent généralement un écran de minimum six pouces. Alors si vous êtes à la recherche d'un modèle au format poche. L'iPhone 13 mini est accessible à coût très réduit en ce moment chez Certideal.

iPhone 13 mini : le bon plan reconditionné du moment

La qualité des modèles Apple n'est plus à prouver. Néanmoins, leurs prix très élevé au moment de leurs sorties en repoussent plus d'un.

Mais alors, comment payer un iPhone moins cher ? Eh bien deux solutions s'offrent à vous : attendre un, deux, trois ans après la mise en vente d'un modèle pour l'acquérir après que son coût a largement baissé. Ou acheter en reconditionné pour faire un geste envers la planète et des économies.

L'iPhone 13 mini, sorti en fin d'année 2021, fait partie des derniers modèles au format poche disponibles sur le marché. Photo, vidéo, puissance, fluidité, ne vous fiez pas à sa date de mise en vente, ce smartphone coche toutes les cases encore aujourd'hui.

Fiche technique complète de l'iPhone 13 mini

Écran : OLED Super Retina XDR, 5,4 pouces, 2340 x 1080 pixels

: OLED Super Retina XDR, 5,4 pouces, 2340 x 1080 pixels Processeur : Apple A15 Bionic

: Apple A15 Bionic Mémoire vive : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Stockage interne : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : double capteur de 12 Mpx (grand-angle + ultra grand-angle)

: double capteur de 12 Mpx (grand-angle + ultra grand-angle) Caméra frontale : True Depth 12 Mpx, vidéo 4K HDR

: True Depth 12 Mpx, vidéo 4K HDR Batterie : 2438 mAh, compatible charge rapide et sans fil

Le plus gros avantage de ce smartphone est clairement sa taille. Un modèle de ce format permet de rentrer dans n'importe quelles poches sans trop vous encombrer, de réellement utiliser votre smartphone à une main à tout moment.

Mais aussi, de garder une certaine intimité dans les transports en commun par exemple, tout en disposant d'une taille suffisante pour ne pas ternir votre navigation sur le web, les réseaux sociaux ou votre gameplay sur des jeux mobiles.

Une réduction à ne pas rater chez CertiDeal

En ce moment, et jusqu'à ce soir, la version dur à cuire (potentiel de rayures sur l'appareil ne gênant en aucun cas son utilisation) de l'iPhone 13 mini est disponible à moins de 190€ chez CertiDeal.

Il vous suffit de saisir le code SOLDES20 et cette offre passe à seulement 189,99€. Un prix très accessible pour un smartphone complet, 100% fonctionnel et compatible avec toutes les dernières MAJ IOS, notamment IOS 26.

En plus, CertiDeal est une entreprise française proposant un reconditionnement local et une garantie de 2 ans sur ses appareils.