iPhone 13 Pro Max : il passe sous les 400 € grâce à ce coupon Black Friday

Un flagship Apple à prix mini

L’iPhone 13 Pro Max dont nous allons parler aujourd'hui est reconditionné en France et passe actuellement sous les 400 € grâce à 20€ de réduction via le coupon BLACK20. Ce modèle reconditionné par CertiDeal voit ainsi sa très bonne cote s’adapter à un budget bien plus modéré qu'à sa sortie, tout en conservant les atouts d’un appareil très haut de gamme.

Moins de 400 € pour un iPhone 13 Pro Max reconditionné : une offre qui change la donne.

L'offre est disponible en plusieurs grades esthétiques, dont un « correct » à 419,99€ (auquel s'applique les 20€ de réductions). Il est possible de payer en plusieurs fois, et même sans frais via PayPal.

Ce que l’iPhone 13 Pro Max offre encore en 2025

L’iPhone 13 Pro Max est toujours un appareil très complet à l'approche de 2026 : écran OLED 6,7" Super Retina XDR avec ProMotion jusqu’à 120 Hz, puce Apple A15 Bionic, triple caméra 12 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif), compatibilité 5G, bonne autonomie…

Bref, même s’il date de 2021, il offre encore une expérience très fluide, des performances solides pour les applications et même les jeux, et des photos/vidéos de très bonne qualité.

Pour explorer d'autres smartphones Apple reconditionnés ou abordables, n'hésitez pas à consulter notre section mobiles Apple ainsi que notre dossier complet sur comment bien choisir son smartphone reconditionné.

✅ Points forts Toujours mis à jour

Garantie 30 mois

Coupon de de réduction de 20€ ⚠️ Points à considérer Stockage 128 Go

Pourquoi ce bon plan a du sens aujourd’hui

Avec la montée des prix des smartphones neufs, le reconditionné est une alternative idéale. D'autant plus qu'ici, l’iPhone 13 Pro Max offre un rapport qualité/prix très fort. Pour beaucoup, c’est l’occasion d’accéder à un très haut d egamme tournant sous iOS, et donc avec l’écosystème Apple à prix accessible.

C’est aussi un geste éco-responsable, car prolonger la durée de vie d’un smartphone haut de gamme contribue à limiter l’impact environnemental. Pour comprendre pourquoi le reconditionné est une vraie option durable, autant pour vous que pour la planète, notre dossier pourquoi acheter un smartphone reconditionné détaille les avantages concrets.