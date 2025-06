iPhone 13 : que penser de cette version reconditionnée à moins de 230 € ? (voire à moins de 200 € !)

Chez Certideal, vous pouvez vous procurer l’iPhone 13 à 226 €. Ce tarif concerne un appareil entièrement reconditionné en France, garanti 2 ans, avec la possibilité d’opter pour une batterie neuve et d'autres options comme l'installation de protections.

Ce modèle est une valeur sûre parmi les smartphones d’Apple : il profite encore de mises à jour iOS tout en coûtant bien moins cher que les modèles neufs.

Un prix compétitif, deux ans de garantie, une remise en état en France : sur le marché du reconditionné, difficile de trouver un iPhone 13 mieux placé.

Fiche technique complète de l’iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces, résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces, résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce Apple A15 Bionic

Puce Apple A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double capteur 12 MP (grand-angle + ultra grand-angle)

Double capteur 12 MP (grand-angle + ultra grand-angle) Caméra frontale : TrueDepth 12 MP, vidéo 4K HDR

TrueDepth 12 MP, vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh, charge rapide + recharge sans fil

Ce modèle propose une excellente ergonomie grâce à son format compact et son écran OLED lumineux. L’expérience utilisateur est fluide, visuellement impeccable, et très agréable pour les usages quotidiens.

La puce A15 Bionic assure des performances largement suffisantes pour toutes les tâches actuelles : navigation, jeux, édition photo ou vidéo, etc.

Ce modèle coche toutes les cases essentielles : puissance, longévité logicielle, compacité et compatibilité 5G.

Une offre à saisir chez Certideal

Le reconditionné a plus que jamais le vent en poupe, et cette offre sur l’iPhone 13 en est une belle illustration. À partir de 226 €, vous repartez avec un smartphone premium encore dans la course, bien moins cher que son équivalent neuf.

La version est proposé en « Dur à Cuire » : il peut donc y avoir des dommages esthétiques, mais à ce prix, cela reste une bonne affaire.

D'autant plus qu'avec le code FAMILY20 vous obtenez 50 € de remise pour deux smartphones achetés, ce qui fait de ce smartphone un achat très intéressant pour un ado, ou un smartphone familiale puisqu'il passe sous les 200 € !

Vous profitez d’une garantie de 2 ans et d’une option batterie neuve pour un surcoût modéré, idéal si vous voulez maximiser la durée de vie de l’appareil.