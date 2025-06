iPhone 13 reconditionné : réduction immédiate et livraison offerte pendant les soldes

Chez CertiDeal, l'iPhone 13 est proposé à 225 €, mais avec en plus une belle réduction de 20 € via le code SOLDES20, et la livraison est offerte pendant les soldes.

De quoi se faire plaisir avec un smartphone reconditionné en France, 100 % fonctionnel, et garanti 2 ans.

Côté performances, ce modèle reste un incontournable dans la gamme Apple toujours compatible avec les dernières versions d’iOS (dont le futur iOS26), il tient parfaitement la route face aux modèles neufs bien plus chers.

Prix bas, composants vérifiés, garantie solide : difficile de faire mieux.

Fiche technique complète de l’iPhone 13

Écran : OLED Super Retina XDR 6,1 pouces, 2532 x 1170 pixels

OLED Super Retina XDR 6,1 pouces, 2532 x 1170 pixels Processeur : Apple A15 Bionic

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Stockage interne : 128 Go

Appareil photo principal : Double capteur 12 MP (grand-angle + ultra grand-angle)

Caméra frontale : TrueDepth 12 MP, vidéo 4K HDR

Batterie : 3240 mAh, compatible charge rapide et sans fil

Un format compact, un écran lumineux et une grande fluidité, l’iPhone 13 offre une expérience utilisateur aussi agréable que robuste.

Propulsé par la puce A15 Bionic (la même que celle des iPhone 14), il est parfaitement taillé pour les applications récentes : navigation web, multimédia, jeux, montage léger… rien ne lui fait vraiment peur.

Performance, longévité logicielle, compacité : idéal pour tous les profils fans d'iPhone.

Une offre reconditionnée à saisir chez CertiDeal

Plus qu'un bon plan, c’est une évidence : pour 205 € avec le code SOLDES20, il s'agit de l'un des meilleurs prix actuels pour l'iPhone 13.

L’ajout d’une batterie neuve est possible, et reste une option idéal pour prolonger encore l’autonomie, d'autant plus avec les fortes chaluers actuelles. Le tout avec une garantie de 2 ans, un reconditionnement local en France dans la labos de CertiDeal.