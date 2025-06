iPhone 16e déjà en promo avant les soldes : faut-il craquer ?

L'iPhone 16e, c'est LE smartphone du moment. Puisqu'un peu plus d'une personne sur deux possède un iPhone en France, forcément, le dernier modèle est une référence.

L'appareil, dernier-né d’Apple, reprend les bases solides de la gamme tout en les modernisant avec ce sens du détail qu’on connaît bien à Cupertino.

L'appareil marque surtout un tournant avec l’intégration d’Apple Intelligence, une intelligence artificielle maison qui fonctionne directement en local (on device), un choix aussi stratégique que rassurant qui permet à la fois de protéger ses données personnelles, et de ne pas dépendre d'une connexion permanente pour l'IA.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 16e

Puce A18 gravée en 3 nm : performances CPU/GPU en nette hausse, consommation énergétique maîtrisée.

: performances CPU/GPU en nette hausse, consommation énergétique maîtrisée. Autonomie en progrès : grâce à une gestion thermique plus intelligente, l’iPhone 16e tient facilement une journée et demie en usage soutenu.

: grâce à une gestion thermique plus intelligente, l’iPhone 16e tient facilement une journée et demie en usage soutenu. Écran Super Retina XDR : plus lumineux, plus lisible, même en plein soleil. Parfait pour le streaming ou les photos HDR.

: plus lumineux, plus lisible, même en plein soleil. Parfait pour le streaming ou les photos HDR. Capteur photo principal de 48 Mpx : meilleure gestion de la lumière, niveau de détail impressionnant, même de nuit.

: meilleure gestion de la lumière, niveau de détail impressionnant, même de nuit. Vidéos en 4K Dolby Vision et stabilisation optique : résultats très convaincants pour un usage créatif ou familial.

et stabilisation optique : résultats très convaincants pour un usage créatif ou familial. Mises à jour assurées pendant 5 à 6 ans : une constance qu’on ne retrouve que chez très peu de constructeurs.

: une constance qu’on ne retrouve que chez très peu de constructeurs. Apple Intelligence intégrée : pas de cloud obligatoire, donc plus de rapidité et plus de confidentialité.

L’iPhone 16e ne cherche pas à impressionner par des artifices. Il mise sur une fiche technique cohérente, un usage fluide et un souci du détail qui fait toute la différence sur le long terme.

Un tarif (un peu) plus accessible pour un iPhone très complet

Proposé à 719 € en ce moment, l’iPhone 16e s’affiche à un tarif déjà beaucoup plus raisonnable que ce à quoi Apple nous a habitués.

On retrouve ici tous les éléments attendus d’un smartphone haut de gamme : autonomie, puissance, qualité photo et pérennité. Et avec l’arrivée d’Apple Intelligence, le modèle gagne encore en intérêt, puisqu'il prend (enfin) le tournant de l'IA générative.