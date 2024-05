L'iPhone 13 dans une version neuve et noire à moins de 590 € est le meilleur rapport qualité prix Apple du moment

Apple propose chaque année un nouveau modèle de son fameux iPhone. Rien d’étonnant à cela, c’est l'apanage de la plupart des constructeurs, tels que Google, Samsung, Honor et bien d’autres. On peut même se réjouir de cette pratique, car, en un sens, c’est ce qui permet de réduire rapidement le prix des anciens appareils.

Les iPhones étant relativement chers, il est courant que de se tourner vers des modèles ayant 2, 3 voire 4 ans. D’après nous, c’est l'iPhone 13 qui devrait emporter chez lui la médaille d’or grâce à une très belle réduction en ce moment à 589 € !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L’iPhone 13 est à l’image des autres smartphones du géant Apple, ergonomique, puissant et impressionnant de fluidité. On pourrait l’utiliser des années sans avoir l’impression du moindre ralentissement… Car c’est le cas ! Appareil photo, écran… Tout est bon, mais nous ne pouvons, et ne devons pas négliger son interface dans le calcul de ses points positifs étant donné que la plupart des utilisateurs de la marque sont très souvent embarqués par l’expérience qu’elle procure.

Pratique mais poussé, expert mais pourtant simple à utiliser par le grand nombre, l’iPhone 13 est un bel exemple du savoir-faire particulier des équipes d’Apple.

L’iPhone 13 est disponible à moins de 590 € en ce moment sur Rakuten

L’iPhone 13 est donc disponible à 589 € en ce moment en modèle importé avec une garantie de 2 ans, le tout en neuf et de couleur noire. Nous ne pouvons que vous conseiller cette opportunité au vu du rapport qualité-prix proposé.