L’iPhone 13 Pro Max : la valeur sûre du reconditionné à prix réduit

... Et justement, une astuce ingénieuse proposée par CertiDeal permet de l’obtenir à un tarif exceptionnel. Voici tous les détails.

Pourquoi choisir l’iPhone 13 Pro Max ?

Sorti en 2021, l’iPhone 13 Pro Max était le smartphone le plus puissant d’Apple à l’époque, et il continue aujourd’hui à rivaliser avec des modèles plus récents grâce à ses caractéristiques toujours très solides :

Écran Super Retina XDR 6,7 pouces avec technologie ProMotion 120 Hz, offrant une fluidité exceptionnelle.

Puce A15 Bionic, qui assure d’excellentes performances, même face aux modèles actuels.

Triple capteur photo avec ultra-grand-angle et téléobjectif, idéal pour les passionnés de photographie.

Autonomie impressionnante, qui reste parmi les meilleures du marché.

Bien qu’il ne soit plus le dernier cri des iPhone, l’iPhone 13 Pro Max reste une alternative puissante aux modèles plus récents, dont les prix sont nettement plus élevés.

L’astuce CertiDeal pour un prix défiant toute concurrence

Là où CertiDeal se démarque, c’est en proposant l’iPhone 13 Pro Max à seulement 438 € grâce à une méthode simple : la suppression du Face ID.

Ce système de reconnaissance faciale, bien que pratique, n’est pas indispensable pour tout le monde. En le désactivant, le prix est considérablement réduit, sans compromis sur les autres fonctionnalités du smartphone.

Autre avantage : un reconditionnement 100 % français. Chaque appareil est minutieusement contrôlé, réparé si nécessaire, et remis en parfait état selon des standards de qualité stricts.

L’achat inclut également une garantie de 2 ans, ainsi qu’une option permettant de remplacer la batterie par une neuve pour encore plus de tranquillité.