Le fabricant chinois Honor rejoint la tendance des téléphones compacts et ultra-minces

Le marché des smartphones connaît actuellement deux tendances majeures. D'une part, les appareils extrêmement fins gagnent en popularité, comme en témoigne le Galaxy S25 Edge de Samsung prévu pour avril ou encore le Spark Slim de Tecno présenté au MWC. D'autre part, les modèles compacts reviennent sur le devant de la scène, répondant à une demande croissante pour des téléphones plus faciles à manipuler d'une seule main.

Honor serait en train de développer activement ces deux types d'appareils. Selon Digital Chat Station, un « nouveau dossier aurait été créé » pour le modèle ultra-fin, suggérant que le développement a débuté mais que le produit n'en serait qu'à ses premiers stades. Peu de détails techniques ont filtré, mais compte tenu de l'expertise d'Honor avec son Magic V3, un smartphone pliant remarquablement fin, la marque disposerait des compétences nécessaires pour concevoir un smartphone classique particulièrement mince.

Un « Magic7 Mini » pour concurrencer Xiaomi et Vivo

Le second appareil en préparation serait un smartphone compact, qui pourrait être commercialisé sous l'appellation « Honor Magic7 Mini ». Digital Chat Station évoque le nom de code « Yaozi », qui renverrait potentiellement au mot chinois signifiant « gloire », faisant ainsi référence à Honor. Ce modèle serait doté d'un écran de 6,3 pouces avec une résolution 1,5K. Bien que cette diagonale ne soit pas particulièrement petite dans l'absolu, elle représenterait une réduction significative par rapport à l'écran de 6,8 pouces du Honor Magic7 Pro actuel.

Ce smartphone compact s'inscrirait dans une tendance suivie par plusieurs fabricants chinois. Xiaomi propose déjà son Xiaomi 15 avec un écran de 6,3 pouces, Vivo développe le X200 Pro Mini, Oppo travaille sur le Find X8 Mini (ou Find X8 Next), et OnePlus préparerait également un modèle compact qui pourrait être le OnePlus 13T. Honor viendrait donc compléter cette offre grandissante de flagships aux dimensions réduites.

Les avantages des smartphones compacts sont nombreux : ils sont plus légers, plus faciles à utiliser d'une seule main et offrent généralement une meilleure autonomie grâce à leurs fonctionnalités limitées. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils manquent de caractéristiques avancées ou qu'ils offrent une expérience utilisateur dégradée.

Des spécifications haut de gamme attendues

Bien que les détails techniques précis restent flous, plusieurs sources s'accordent à dire que le Honor Magic7 Mini conserverait des caractéristiques haut de gamme. Il pourrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite, au moins 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Son système photo ne devrait pas non plus être négligé, avec probablement une configuration triple capteur incluant un téléobjectif.

Cette stratégie s'alignerait avec l'engagement récent d'Honor d'offrir sept années de mises à jour Android pour sa série phare, annoncé lors de la présentation de son « Alpha Plan » au MWC 2025. Cet engagement place Honor au même niveau que Samsung et Google en termes de support logiciel à long terme, renforçant l'attrait de ses appareils premium.

Certaines sources suggèrent que le Magic7 Mini pourrait être lancé dans les prochains mois, d'abord en Chine avant un éventuel déploiement international.